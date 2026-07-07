MisterChip advierte sobre la Bélgica que espera ante España en cuartos: "Cuidado con Lukaku"

"Después de un partido mítico, legendario, agónico, España le ha ganado 1-0 a Portugal con un gol de Merino. Algún día se hablará, espero, de ese Mundial que ganó la Selección de jugadores repletos de jugadores de la Real Sociedad y Athletic", comienza MisterChip su nuevo diario, en el que habla del pase de España a cuartos de final.

MisterChip cree que fue un pase "sufridísimo" en el que pudo pasar de todo, en el que España atacó más hacia el final, aunque tuvo sus momentos de sufrimiento. Destaca la actuación de Unai Simón, su visión de juego y anticipación en las acciones de peligro de la selección lusa.

Cristiano y su "leyenda"

Sobre Cristiano Ronaldo, MisterChip asegura que para España debe ser un "honor" haber sido parte de su último partido en la Copa del Mundo: "Un jugador mítico, un jugador de leyenda, en el top-5 histórico del mundo del fútbol, junto con Pelé, Maradona, Messi y Alfredo di Stéfano".

Además, España hizo buena la maldición del seleccionador extranjero. "Nunca ha pasado esto. Ayer se fueron dos extranjeros, Roberto Martínez y Pochettino", dice MisterChip, a lo que añade que se sigue cumpliendo el dato según el cual nunca en una fase de eliminación directa un técnico ha eliminado al país que le vio nacer: "Lo han intentado siete y los siete han sido eliminados".

Bélgica, próximo rival: "Cuidado con Lukaku"

Pasado el duelo frente a Portugal, quedaba el aliciente de saber el próximo rival de España, que será Bélgica tras apear a Estados Unidos después de la polémica de la retirada de la roja a Balogun: "Al chaval le ha afectado, ha hecho un partido terrible, y ha sido superada su selección". Sobre el próximo compromiso, MisterChip advierte sobre Lukaku: "Cuidado con Lukaku, vamos a dejar de despreciarle, veo mucho hater con un jugador que es legendario también. Ha marcado tres goles saliendo del banquillo, caso único".

Por último, recuerda la "afrenta" de México 86 en la que España cayó precisamente a manos de Bélgica en los penaltis. "Vamos a intentar vengarnos de la afrenta de México 86, en aquel partido de cuartos en el que Bélgica eliminó a España por penaltis y nos privó de una semifinal entre la Argentina de Maradona, y la selección liderada por Emilio Butragueño".