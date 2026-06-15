De LinkedIn al Mundial: la increíble historia de Roberto Lopes, rival de España con Cabo Verde

La historia de Roberto "Pico" Lopes parece escrita para una película: un mensaje en LinkedIn, ignorado como spam, acabó cambiando su carrera y llevándole a disputar un Mundial contra España en el estreno de Cabo Verde en la máxima cita del fútbol.

El defensa central, nacido en Irlanda y con raíces caboverdianas, fue contactado por la federación de Cabo Verde a través de la red profesional LinkedIn en una búsqueda poco habitual de jugadores con doble nacionalidad. Inicialmente pensó que se trataba de un mensaje fraudulento, pero una segunda comunicación en inglés, nueve meses después, le hizo reconsiderar la propuesta y acabar aceptando la llamada de su país de origen.

Un camino improbable hasta el Mundial

Pico, de 33 años, ha desarrollado toda su carrera en el fútbol irlandés, lejos de los grandes focos del fútbol europeo. Sin embargo, su caso se ha convertido en uno de los símbolos de cómo las federaciones nacionales han ampliado sus métodos de captación de talento en la era digital.

La selección de Cabo Verde, un país con poco más de medio millón de habitantes, ha construido buena parte de su plantilla con futbolistas de la diáspora, es decir, aquellas personas que han abandonado su lugar de origen para establecerse en otros países. Este modelo de búsqueda ha permitido a la selección alcanzar por primera vez una clasificación mundialista histórica.

El destino ha querido que el estreno de Cabo Verde en un Mundial sea precisamente contra España, uno de los grandes favoritos del torneo. El encuentro, además de marcar un hito para el país africano, colocará al jugador caboverdiano en el escenario más importante del fútbol internacional apenas unos años después de haber recibido aquel primer mensaje en LinkedIn.

Por su parte, el seleccionador caboverdiano Bubista tiene una conexión especial con nuestro país, pues jugó en el Badajoz entre 1996 y 2002. En la previa del partido ha destacado la importancia del grupo y la ilusión de competir contra selecciones de élite mundial, en un torneo ampliado que ha permitido a países emergentes como Cabo Verde alcanzar el gran escaparate global.

Un país pequeño, un sueño gigante

Cabo Verde, formado por diez islas en el Atlántico, cuenta con una población reducida y una estructura futbolística todavía en desarrollo. Sin embargo, el trabajo de captación de jugadores de ascendencia caboverdiana en Europa ha sido clave para formar una selección competitiva.

El propio Lopes es un ejemplo de esta estrategia: futbolistas nacidos y formados en otros países que deciden representar a la nación de sus raíces, aportando experiencia y nivel competitivo. Y es que el caso de Cabo Verde no es aislado. En el fútbol moderno, cada vez más selecciones recurren a jugadores formados en el extranjero para reforzar sus plantillas, especialmente países con diásporas extensas.

Un caso llamativo es el de la selección de Marruecos, la cual jugó el pasado domingo contra Brasil con once futbolistas nacidos fuera del país.

El resultado final del partido ante España es aún incierto, pero el relato ya está escrito: un jugador reclutado por LinkedIn, una selección debutante en un Mundial y un enfrentamiento directo contra una de las potencias del fútbol mundial.