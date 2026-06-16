ANÁLISIS

España tropieza en su debut ante Cabo Verde: el análisis en Radioestadio Noche

El mejor análisis del empate de España en el inicio del Mundial 2026 con Santi Segurola, Abelardo, Julen Guerrero y Esteban.

España no pasa del empate ante Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026

Las notas de España ante Cabo Verde: Lamine como revulsivo y una lista de suspensos en el tropiezo de la selección

ondacero.es

Madrid |

España tropieza en su debut ante Cabo Verde: el análisis en Radioestadio Noche | Foto: Getty

La selección española ha sumado este lunes un decepcionante empate en el debut en el Mundial ante Cabo Verde. La Roja no ha mostrado su mejor versión ante la débil selección africana que ha sabido defenderse para terminar sumando un valioso empate en su primer partido en la historia de una Copa del Mundo.

Sorprendió Luis de la Fuente con la inclusión de Gavi en el once titular. El del Barça ocupó la banda izquierda ante el estado físico de Nico Williams, que tuvo minutos en la segunda parte, por delante de otros jugadores como Dani Olmo o Baena.

No estuvo bien España, que tuvo en las botas de Ferran Torres su mejor ocasión con un remate al palo en los últimos minutos de la primera parte. No estuvo bien el del Barça ni tampoco lo estuvo Mikel Oyarzabal, muy desaparecido.

España mejoró en el tramo final del partido con la entrada de Mikel Merino y Lamine Yamal, pero no terminó de inquietar la portería de un desconocido Vozinha que terminó siendo el hombre del partido.

La selección de De la Fuente dejó muchas dudas en su debut por las decisiones del entrenador, el estado físico de jugadores clave como Lamine Yamal y Nico Williams, y la falta de soluciones desde el banquillo.

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