Las notas de España ante Cabo Verde: Lamine como revulsivo y una lista de suspensos en el tropiezo de la selección

Debut amargo de la selección española. El combinado de Luis de la Fuente no pudo pasar del empate a cero ante Cabo Verde en un mal partido de España. La vigente campeona de Europa se mostró imprecisa durante los 90 minutos del encuentro, se atascó por momentos del partido y no logró materializar las ocasiones que tuvo.

El bloque defensivo de Cabo Verde se mostró sólido en todo momento gracias al esfuerzo de todo el conjunto. Sin embargo, las miradas están puestas en los jugadores de España, que se vieron totalmente apagados y que no fueron capaces de encontrar soluciones al planteamiento de los africanos.

En concreto, varios futbolistas quedan señalados después del tropiezo en el primer partido de la fase de grupos.

Los suspensos de España en el debut ante Cabo Verde

El empate 0-0 ante Cabo Verde deja varios señalados. Y es que en ataque, los tres futbolistas que partieron de inicio no fueron capaces de materializar sus ocasiones. Por un lado, la entrada de Gavi en el once no causó el efecto esperado. En una posición poco habitual, Gavi pasó desapercibido en el encuentro.

FerránTorres fue otro de los jugadores que no estuvo al nivel de lo esperado. Impreciso desde el inicio y con muy poca efectividad, el hoy extremo no supo convertir las dos grandes ocasiones que tuvo. En la primera mitad, Ferrán desaprovechó un gran centro desde la izquierda estrellando el balón al larguero. Poco tiempo más tarde, un balón muerto en el segundo palo acabó en las manos del guardameta caboverdiano en otra de las más claras de España en todo el encuentro.

El tercero de los suspensos se lo lleva Oyarzabal. El delantero español no tuvo apenas incidencia en el partido y, en lo poco que pudo, no consiguió convertir. La falta de acierto deja claros señalados en el tropiezo de la selección, que aún depende de sí misma para seguir adelante en la Copa del Mundo.

A ellos se suma la figura de Fabián, que tuvo varias ocasiones pero no se mostró todo lo fino que acostumbra, y Merino, que entró en el minuto 71 y no llegó a ser diferencial en los más de 20 minutos que disputó.

Los aprobados en el España - Cabo Verde

A pesar del mal partido, existen varios brotes verdes. Llorente y Cucurella salen aprobados del partido. Ambos laterales tuvieron gran participación en el partido, generando todo el peligro por los costados. Fueron de más a menos, pero su actuación fue suficiente como para superar la barrera de los suspensos.

También se incluye en esta lista Pedri. El mediocentro lo intentó durante todo el partido aunque no fue su tarde. Dejó varios pases con peligro y trató de organizar el juego de la selección.

Por último, Lamine deja sus primeros destellos. Bastaron segundos para ver que es un jugador diferente que genera algo distinto. Su magia y su calidad no fueron suficientes para ganar el encuentro, pero demostró una vez más que es un jugador clave y diferencial en el esquema de Luis de la Fuente.

La defensa, sin apenas exigencias

Ante una defensa sólida de Cabo Verde, jugadores como Unai Simón, Cubarsí y Laporte no tuvieron que intervenir apenas en el partido. Correctos en los duelos aéreos y en los balones a la espalda, los tres futbolistas logran pasar al aprobado. También entra en esta lista Rodri, que cumplió con su misión en el pivote defensivo. Llevó el ritmo del balón y apenas cometió errores, lo que le permite aprobar por la mínima.

Olmo y Nico, sin calificar

Por último, los dos futbolistas que entraron a última hora no tuvieron apenas tiempo para tener especial incidencia en el encuentro. Olmo, que entró en el 81, y Nico, que entró en el 87, no fueron capaces de destacar durante el tiempo que estuvieron en el terreno de juego. Era difícil ante una selección tan encerrada.

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