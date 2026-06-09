EEUU prohíbe la entrada al árbitro somalí Oman Artan, que se perderá el Mundial

El colegiado somalí Omar Artan, que iba a convertirse en el primero de su país en arbitrar en un Mundial, no podrá pitar en el Mundial, que arranca este jueves y se prolongará hasta el 19 de julio, cuando se dispute la final, al denegársele la entrada a Estados Unidos.

La FIFA, organismo rector del fútbol mundial, confirmó que Omar Artan, que había sido seleccionado como uno de los 52 árbitros del torneo, será ahora retirado de la lista. "La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá formarse ni arbitrar en la Copa del Mundo tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos", expresó un portavoz del organismo.

Según se ha informado, Artan, que ha arbitrado en la Copa Africana de Naciones, fue rechazado en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado fin de semana a pesar de poseer documentos de viaje válidos. Somalia es uno de los países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición total de viajar a Estados Unidos, medida que se implementó en junio del año pasado.

Somalia considera "lamentable" la prohibición de entrada a EEUU

El Gobierno de Somalia considera "lamentable" la prohibición de entrada por parte de las autoridades de inmigración de EEUU a Omar Abdulkadir Artan. En un comunicado, el Ministerio de Juventud y Deportes ha señalado que, junto con el Ministerio de Exteriores, está llevando a cabo "gestiones diplomáticas" y "hablando con las autoridades competentes de EEUU y la FIFA para obtener una explicación clara sobre este asunto".

En un comunicado, el propio árbitro ha expresado su agradecimiento "a la familia del fútbol por sus mensajes" y deseó "mucho éxito" a sus colegas en el Mundial.

Por su parte, la FIFA emitió otro comunicado este lunes explicando que el organismo organizador de la Copa del Mundo no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados.

Somalia, país sacudido por la violencia yihadista, se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a EEUU por parte del Gobierno del presidente Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.