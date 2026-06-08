¿A qué hora juega España contra Perú en su último amistoso antes del Mundial?

Tres días para que arranque el Mundial de 2026. La selección española quiere volver a hacer historia en una Copa del Mundo después de 16 años. Aquel gol de Iniesta en la final ante Países Bajos dio a España la primera estrella y, ahora, la selección dirigida por Luis de la Fuente tratará de repetir la gesta.

La Roja arrancará su andadura en el torneo el próximo 15 de junio ante Arabia Saudí. Sin embargo, el combinado español tendrá una prueba más antes de debutar en el Mundial. Tras el empate ante Irak en Riazor, España se medirá a Perú en el que será el último encuentro amistoso.

El conjunto de Luis de la Fuente ha viajado hasta Puebla (México) para medirse a Perú, una selección que no estará presente en la Copa del Mundo pero que querrá demostrar su talento ante una de las favoritas a llevarse la copa.

Perú, el último test para España

Perú y España se verán las caras en el que será el cuarto partido entre ambas selecciones en toda su historia. Una rivalidad donde la Roja sale claramente beneficiada después de haber logrado la victoria en los tres enfrentamientos precedentes. Será la última prueba de fuego para los españoles, que quieren comenzar el Mundial de la mejor forma posible.

Las sensaciones no fueron buenas en el primero de los amistosos, por lo que este último encuentro servirá para cargar de energía a una selección que aspira a coronarse en esta Copa del Mundo. No obstante, España afronta el partido con varias bajas sensibles. No estarán Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que se han quedado en el campamento base de Chattanooga para continuar recuperándose de sus respectivas lesiones.

¿A qué hora juega España contra Perú?

El último encuentro de preparación para el Mundial entre España y Perú se disputará este martes 9 de junio a las 04:00 (hora peninsular) en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México). El partido tendrá lugar durante la madrugada del lunes al martes en España y será televisado en directo a través de La 1 de TVE, así como en streaming a través de RTVE Play.