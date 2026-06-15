Cuándo es el próximo partido de España en el Mundial: la Selección se la juega ante Arabia Saudí

España ya piensa en Arabia Saudí. La selección de Luis de la Fuente no pudo pasar del empate sin goles ante Cabo Verde en su estreno en el Mundial 2026 y está obligada a reaccionar en la segunda jornada de la fase de grupos si quiere encarrilar su clasificación para los octavos de final.

La Roja firmó un partido gris en Atlanta, donde se encontró con una selección caboverdiana muy replegada y con un inspirado Vozinha bajo palos. A pesar de dominar la posesión y acumular ocasiones, especialmente en la segunda mitad tras la entrada de Lamine Yamal, el combinado español fue incapaz de encontrar el camino del gol y sumó un punto que le deja sin margen para nuevos tropiezos.

Cuándo juega España contra Arabia Saudí

El próximo compromiso de España será frente a Arabia Saudí, en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026.

El encuentro se disputará el próximo domingo 21 de junio en el Atlanta Stadium, el mismo escenario que acogió el debut frente a Cabo Verde. El choque arrancará a las 18:00 horas en España.

Será una cita de enorme importancia para los de Luis de la Fuente, que necesitan una victoria para dar un paso decisivo hacia los octavos de final y evitar llegar bajo presión a la última jornada de la fase de grupos.

Un rival con buenos recuerdos para España

Los precedentes invitan al optimismo. España y Arabia Saudí se han enfrentado en cuatro ocasiones a lo largo de su historia y el balance es inmejorable para la Selección: cuatro partidos y cuatro victorias.

El último duelo entre ambos conjuntos tuvo lugar hace ya veinte años, durante el Mundial de Alemania 2006. Curiosamente, aquel enfrentamiento también correspondía a la fase de grupos y ambos equipos compartían el Grupo H, una coincidencia que vuelve a repetirse en esta edición.

En aquel encuentro, España ya tenía asegurada la clasificación para la siguiente ronda y Luis Aragonés apostó por numerosas rotaciones. Aun así, la Selección se impuso por 1-0 gracias a un gol de cabeza del defensa Juanito.

Lamine Yamal y Nico Williams, claves para reaccionar

Una de las noticias positivas que dejó el empate ante Cabo Verde fue la reaparición de Lamine Yamal. El extremo del Barcelona comenzó el partido en el banquillo tras superar la lesión muscular con la que llegó a la concentración, pero revolucionó el ataque español en la segunda mitad.

Su entrada, junto a la de otros jugadores ofensivos, dio más profundidad y velocidad a un equipo que había echado de menos el desequilibrio por bandas durante gran parte del encuentro. También Nico Williams apunta a tener un papel más importante en los próximos partidos a medida que recupere ritmo competitivo.

España dominó por completo el partido ante Cabo Verde, pero la falta de acierto y el planteamiento ultradefensivo de su rival impidieron que llegara el gol. Ahora, frente a Arabia Saudí, la Selección buscará convertir ese dominio en una victoria que le permita encaminar su presencia en las eliminatorias.

Después del tropiezo inicial, el margen de error se ha reducido. El próximo 21 de junio, en Atlanta, España afrontará su primera gran final en este Mundial 2026.