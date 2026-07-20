Continúa la "maldición" del ranking FIFA: España destrona a Argentina, que lo lideraba cuando empezó el Mundial

España ha conseguido su segunda estrella. La selección entrenada por Luis de la Fuente se ha impuesto a Argentina por 1-0, gracias a un gol de Ferrán Torres en el minuto 106 tras una exhibición total de fútbol, buen juego y control del partido de principio a fin. La Roja anuló por completo a la Albiceleste, que solo pudo frenar el juego a base de faltas.

La victoria de España supone que continúe vigente la 'maldición' del ránking FIFA. Y es que nunca en la historia la selección que empieza el Mundial en lo más alto de la tabla lo termina en esa misma posición. Argentina, como vigente campeona, ocupaba el número 1, pero España le ha arrebatado ese lugar.

La victoria de la selección en la final eleva al equipo de De la Fuente hasta la primera posición del ranking con 1995.88 puntos, por delante del equipo entrenado por Scaloni, que se queda en segunda posición con 1970.30 puntos. En tercera posición con 1922.97 puntos se encuentra Francia, que ha terminado cuarta en el Mundial, tras perder el partido de consolación contra Inglaterra.

Así queda el top ten

Los ingleses se mantienen cuartos, con 1922.83 puntos. Brasil, eliminada por Noruega en octavos (1-2) escala un puesto y es quinta ahora (1804.92), seguida de Marruecos (1803.99), que también sube una plaza y se despidió del Mundial en cuartos al perder con Francia (2-0), tras haber sido semifinalista hace cuatro años en Catar.

El séptimo puesto lo ocupa Portugal con 1787.85 puntos, que baja dos posiciones tras caer en octavos precisamente contra España. El top ten lo completan Bélgica, con 1778.36, que también fue apeada del Mundial por España; Países Bajos se queda novena con 1775.54 puntos y México, que sube cuatro posiciones y escala hasta la décima posición con 1754.30 puntos.

España también es líder del ranking FIFA femenino

La selección española también lidera la clasificación del ranking FIFA femenino, con su mejor marca histórica y como campeona del mundo (2105.36 puntos), delante de Estados Unidos (2057.92), Alemania (2028.99) e Inglaterra (2027.13).

Tras la conquista del Mundial femenino en 2023, las de Montse Tomé ya tienen asegurada su participación en el Mundial de Brasil 2027. La selección española es la única en el mundo que tiene en su haber el mundial, tanto en la categoría masculina como en la femenina. Además, son subcampeonas de Europa al perder por penaltis contra las inglesas (1-1/3-1) la final de la última Euro, el 27 de julio del año pasado en Suiza.