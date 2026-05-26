Así queda el Grupo F del Mundial 2026: Países Bajos sueña con ser campeona de una vez

Lo de Países Bajoscon las Copas del Mundo es una de esas historias de amor que, por mucho que se quiera lo contrario, siempre acaban mal. Así lo dicen las tres finales perdidas en 1974, 1978 y 2010, esta última ante España. Un dato que define mejor que nada la historia de una selección que lleva décadas siendo de las mejores del mundo pero que se ha quedado a las puertas de culminar un torneo perfecto.

Grandes futbolistas han pasado por la selección holandesa y no han sido capaces de alcanzar el título mundial, ese con el que sueña cualquier país. Por ello, la gran pregunta es si 2026 será el año para Países Bajos. No será por plantilla, ya que la "Oranje" cuenta con algunos de los mejores futbolistas del mundo.

La principal fortaleza radica en su muro defensivo. Liderados por el capitán Virgil van Dijk, la zaga del equipo naranja es probablemente de las mejores del torneo. Al futbolista del Liverpool se suman jugadores de élite como Nathan Aké y Micky van de Ven.

Pero no solo destacan por un buen armado en defensa. De mediocampo hacia adelante aparecen nombres como Frenkie de Jong, Xavi Simons y Cody Gakpo, vitales en el esquema de Koeman, y un Memphis Depay que ya es el máximo goleador de la selección. La realidad es que Países Bajos tiene talento en todas las líneas como para pensar que es candidata a pelear la copa. Solo falta comprobar si el equipo está preparado para superar su debilidad histórica en eliminatorias directas.

Japón no se conforma con sobrevivir

Dentro del grupo que lidera Países Bajos, Japónse presenta como un equipo totalmente impredecible, capaz de hacer frente a cualquiera. Con unos futbolistas que cada vez están más presentes en las principales ligas europeas, la selección nipona llega a este Mundial de 2026 con cierto inconformismo después de lograr grandes resultados.

En Qatar 2022, Japón demostró que está a la altura de las mejores selecciones del mundo o, por lo menos, de competir de tú a tú con ellas. Venció a Alemania y a España en la fase de grupos y, desde entonces, ya no compite para sobrevivir, sino por estar en grandes escenarios.

Su última gran gesta se produjo en la ventana de amistosos de octubre del año pasado, donde consiguió uno de los triunfos más resonantes de su historia al superar 3-2 a Brasil tras haber estado con una desventaja de dos goles durante el encuentro. Sin duda, un resultado que convierte a Japón en una amenaza real.

Su gran barrera pendiente son los octavos de final, y gracias a futbolistas de la talla de Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Wataru Endo y Daichi Kamada 2026 podría ser el año de hacer historia.

Suecia y Gyokeres regresan al Mundial

El tercer país presente en el Grupo E es Suecia, y cuenta con una historia digna de contarse. Los suecos terminaron últimos en su grupo de clasificación con cero victorias, dos empates y cuatro derrotas, siendo eliminados por Suiza, Kosovo y Eslovenia. Y aunque el resultado les dejaba fuera del Mundial, el nuevo formato de la Nations League les ofreció una segunda oportunidad.

Suecia, que había ganado su grupo en la Liga C, accedió a una repesca que les dio una segunda oportunidad que no desaprovecharon. Venció 3-1 a Ucrania con un hat-trick de Viktor Gyökeres, y luego ganó 3-2 a Polonia para certificar el billete al Mundial y dejar fuera a Robert Lewandowski de su último Mundial.

Con doce participaciones en su historial, los suecos liderados por Viktor Gyökeres quieren pelear por un puesto en la siguiente ronda.

Túnez, la cuarta en discordia

Como cuarta selección del cuadro aparece Túnez. Lejos de ser una selección que se conforma con cualquier cosa, "Las Águilas de Cartago" llegan a esta Copa del Mundo con dato que asusta. Y es que Túnez se ha convertido en el primer equipo de la historia en clasificarse para el Mundial sin encajar ningún gol durante toda la campaña de clasificación.

Diez partidos, diez porterías a cero, un dato extraordinario que resume perfectamente su solidez defensiva. En Qatar 2022, los tunecinos demostraron su potencial al derrotar a Francia, pero no fue suficiente para avanzar. En sus siete participaciones en la mayor competición de selecciones, el equipo no ha sido capaz de pasar de primera ronda.

Con el nuevo formato de 48 selecciones y 32 clasificados para la siguiente fase, la oportunidad es ahora más real que nunca.

Fechas y horarios

Jornada 1

Países Bajos - Japón (14 de junio, 22:00 horas)

Suecia - Túnez (15 de junio, 04:00 horas)

Jornada 2

Países Bajos - Suecia (20 de junio, 19:00 horas)

Túnez - Japón (21 de junio, 06:00 horas)

Jornada 3

Túnez - Países Bajos (26 de junio, 01:00 horas)

Japón - Suecia (26 de junio, 01:00 horas)