Japón, los Samuráis que ya no se conforman con sobrevivir

JAPÓN – GRUPO F

Rivales en la fase de grupos: Países Bajos (14 jun., Dallas), Túnez (20 jun., Monterrey) y Suecia (25 jun., Dallas).

Países Bajos (14 jun., Dallas), Túnez (20 jun., Monterrey) y Suecia (25 jun., Dallas). Once tipo: Suzuki; Sugawara, Watanabe, Tomiyasu, Machida; Endo, Tanaka, Kamada; Kubo, Mitoma, Ueda.

Suzuki; Sugawara, Watanabe, Tomiyasu, Machida; Endo, Tanaka, Kamada; Kubo, Mitoma, Ueda. Clasificación: Primera de su grupo en la fase final asiática (AFC).

Primera de su grupo en la fase final asiática (AFC). Participaciones en el Mundial: 9 (8ª consecutiva).

9 (8ª consecutiva). Mejor posición en el Mundial: Octavos de final (2002, 2010, 2018 y 2022).

Hace tiempo que Japón ya no es una selección más en la lista de participantes, pero ahora quiere dejar de ser un equipo simpático para convertirse en candidato a estar entre los ocho mejores.

Los nipones ya dieron cuenta de España y Alemania en el Mundial de Catar y en los últimos meses han derrotado a Brasil e Inglaterra en partidos amistosos. Así que el objetivo japonés pasa por cruzar la barrera de los octavos.

Del primer partido contra Países Bajos dependerá en gran parte el camino de Japón, una selección muy distinta a la que perdió hace dieciséis años (1-0) con los neerlandeses en Sudáfrica.

Una selección consolidada en la élite

Japón lleva muchos años generando talento futbolístico, pero la verdadera progresión de su fútbol llega desde el nivel competitivo de sus futbolistas.

Hajime Moriyasu es el seleccionador, y su trabajo ha recibido el premio de ser el primer entrenador que estará en dos Mundiales en el banquillo de los Samuráis Azules.

Antes de llegar a la absoluta dirigió a la sub-23, y de su trabajo destaca la flexibilidad táctica acorde con un once en el que todos los futbolistas juegan en Europa. Lleva ocho años en el cargo.

Japón presenta una mezcla muy difícil de encontrar: disciplina táctica, velocidad de circulación y jugadores con experiencia en las grandes ligas europeas.

La estrella

El jugador de la Real Sociedad es el futbolista que mueve al equipo, el motor creativo. Además, llegará a la cita mundialista con 25 años, una edad en la que ya pasas de ser un talento emergente a un futbolista consolidado, que cumple ya cincuenta partidos con su selección.

Takefusa Kubo representa el salto competitivo definitivo del fútbol japonés. Creatividad, desequilibrio y personalidad para asumir el peso ofensivo del equipo.

Pero Japón tiene una nómina de futbolistas muy interesantes que suman minutos y actuaciones relevantes en competiciones como la Premier.

En el Liverpool está el orden y la experiencia de Wataru Endo, capitán y mediocentro de referencia; en el Brighton, el uno contra uno de Kaoru Mitoma; y Daichi Kamada, ahora en el Crystal Palace, aporta llegada y último pase.

También Tomiyasu, si las lesiones se lo permiten, tiene un peso importante en la defensa.

Fortalezas y debilidades

Japón es un equipo muy bien organizado, con jugadores disciplinados tácticamente, capacidad para aguantar partidos de alta presión y un punto anímico contagioso, como demostró remontando ante Alemania y España en Qatar.

La debilidad histórica es la definición: hacen muchas cosas bien, pero el gol no siempre llega con la facilidad que el juego del equipo merece.

Aun así, el crecimiento competitivo de la selección en los últimos años le ha permitido dejar de sentirse inferior ante las grandes potencias.

¿Hasta dónde llegará?

El partido ante Países Bajos en el debut es el más complicado y también el más atractivo del grupo. Japón tiene la calidad para ganar ese partido —lo ha hecho ante equipos similares— y si lo consigue, el primer puesto es suyo.

El objetivo mínimo es octavos, lo que ya lograron en 2022. El sueño es que esta generación rompa por fin esa barrera y llegue a cuartos de final.