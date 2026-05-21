Suecia, Potter los salvó y Gyökeres puede hacer el resto

SUECIA – GRUPO F

Rivales en la fase de grupos: Túnez (14 jun., Monterrey), Países Bajos (20 jun., Houston) y Japón (25 jun., Dallas).

Túnez (14 jun., Monterrey), Países Bajos (20 jun., Houston) y Japón (25 jun., Dallas). Once tipo: Nordfeldt; Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson; Ayari, Elanga, Kallström; Isak, Gyökeres.

Nordfeldt; Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson; Ayari, Elanga, Kallström; Isak, Gyökeres. Clasificación: Vía repesca UEFA, venciendo a Ucrania y a Polonia (esta con gol de Gyökeres a dos minutos del final).

Vía repesca UEFA, venciendo a Ucrania y a Polonia (esta con gol de Gyökeres a dos minutos del final). Participaciones en el Mundial: 13 (esta incluida).

13 (esta incluida). Mejor posición en el Mundial: Finalista (1958, como anfitriona).

La clasificación de Suecia para esta Copa del Mundo ha sido un auténtico milagro. El combinado sueco estará en Estados Unidos después de ser incapaz de ganar un partido en su fase de clasificación: fue última de su grupo y tuvo que superar las dos eliminatorias de la repesca contra Ucrania, con solvencia, y frente a Polonia, con un gol a dos minutos del final.

La salvación llegó gracias a su victoria en la Nations League, que le dio acceso a esa repesca, y con un cambio de entrenador incluido en el mes de octubre: la llegada de Graham Potter en sustitución de Jon Dahl Tomasson.

Un equipo reforzado moralmente

Suecia volverá a jugar un Mundial ocho años después y su permanencia en la competición no parece que vaya a ser muy larga. Aun así, es un equipo que llega muy reforzado moralmente, que suele ser muy competitivo y que siempre hace gala de su fortaleza física.

De su despliegue defensivo y la capacidad goleadora de Gyökeres va a depender su pase a los octavos de final, objetivo inicial.

Con más tiempo de trabajo al frente de la selección, Potter podrá dar forma a lo que quiere del equipo.

Superar a Túnez en el debut debe ser la piedra sobre la que se apoyen sus siguientes citas con Países Bajos y Japón.

La estrella

Estrella indiscutible y todavía con margen de mejora a sus 27 años. La primera temporada de Viktor Gyökeres en el Arsenal no ha sido tan brillante como se esperaba, pero en su vuelta a Inglaterra tras su paso por el Sporting de Portugal ha sido capaz de superar la decena de goles pese a no ser titular indiscutible para Arteta en algunas fases de la Premier.

Es un delantero fuerte y potente desde su 1,90 m, que presiona y que puede aprovecharse del trabajo del joven Willumsson, un extremo rápido, y de la compañía de Alexander Isak, ya recuperado de su fractura de peroné.

El capitán Victor Lindelöf es el otro de los jugadores destacados del bloque.

Fortalezas y debilidades

Suecia es físicamente muy potente y ordenada, y ha demostrado tener un espíritu competitivo enorme.

Potter ha puesto orden táctico y devuelto la confianza, y dispone de tres delanteros de nivel europeo —Gyökeres, Isak y Elanga— para hacer daño.

La debilidad es la irregularidad mostrada en la primera fase de la clasificatoria y la poca base de trabajo conjunto que el nuevo técnico ha tenido hasta ahora.

¿Hasta dónde llegará?

El primer partido ante Túnez es el que hay que ganar. Un triunfo en ese debut pone a Suecia en buena posición para pelear por el segundo puesto del grupo.

Llegar a octavos sería un resultado correcto para una selección que llegó al torneo por la tangente. Más allá depende de si Gyökeres sigue tan inspirado como en el repechaje.