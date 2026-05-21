Túnez, las Águilas de Cartago y el muro que nunca cae

TÚNEZ – GRUPO F

Rivales en la fase de grupos: Suecia (14 jun., Monterrey), Japón (20 jun., Monterrey) y Países Bajos (25 jun., Kansas City).

Suecia (14 jun., Monterrey), Japón (20 jun., Monterrey) y Países Bajos (25 jun., Kansas City). Once tipo: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn, Abdi; Laidouni, Skhiri, Mejbri, Gharbi, Tounekti; Mastouri.

Dahmen; Valery, Talbi, Bronn, Abdi; Laidouni, Skhiri, Mejbri, Gharbi, Tounekti; Mastouri. Clasificación: Primera del Grupo H africano (CAF), sin encajar gol en los diez partidos.

Primera del Grupo H africano (CAF), sin encajar gol en los diez partidos. Participaciones en el Mundial: 7 (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 y 2026).

7 (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 y 2026). Mejor posición en el Mundial: Primera fase.

Puede que esta vez sea la definitiva, porque Túnez es una selección que acumula tantas participaciones en un Mundial como despedidas en la primera fase. Y ya van siete.

No es porque no hayan conseguido resultados relevantes —ganaron a Francia en Qatar 2022—, pero el sabor siempre ha sido el mismo: el agridulce de la vuelta a casa. Y es así desde 1978.

Una selección construida desde la defensa

Llegan los tunecinos con récord en una fase de clasificación: no encajaron ni un solo gol en los diez partidos disputados.

El Mundial será otra historia, porque no les valdrá únicamente con defender y tendrán que mostrar algo más en uno de los grupos más ajustados.

Del debut contra Suecia (14 de junio en Monterrey) dependerá buena parte de su camino y de su gran objetivo: pasar por primera vez a octavos de final.

Las Águilas de Cartago son un rival áspero siempre que vayan con el marcador igualado o favorable. En la Copa de África cayeron contra Mali en los penaltis y empataron a cero con Canadá en un amistoso disputado en Toronto.

El seleccionador Sami Trabelsi —en su segunda etapa tras la exitosa de 2011— es un jugador histórico que disputó el Mundial de Francia 1998.

La estrella

La gran esperanza tunecina juega en la Bundesliga. Ellyes Skhiri es el motor del Eintracht y ese es el papel que también ejerce en su selección: a su visión de juego une la facilidad para robar el balón.

Un jugador inteligente que llega con 31 años en plenitud a esta Copa del Mundo.

De la nueva generación se podría destacar a Hannibal Mejbri, futbolista del Burnley cedido por el Manchester United y con un efímero paso por el Sevilla, aunque su llegada al Mundial está en el aire después de la lesión que sufrió en el mes de abril.

Fortalezas y debilidades

Túnez es una selección incómoda, disciplinada y perfectamente capaz de arruinar el plan de cualquier rival.

Cuando el partido se cierra, su paciencia y solidez defensiva son difíciles de superar.

La debilidad es la escasez de gol: generan pocas ocasiones y, cuando el marcador está empatado y hay que abrir el partido, el equipo puede quedarse sin recursos.

¿Hasta dónde llegará?

El Grupo F, con Países Bajos, Japón y Suecia, es uno de los más exigentes del torneo.

Túnez necesitaría ganar ante Suecia y esperar resultados favorables para soñar con pasar. No es imposible —ya le han ganado a selecciones más poderosas que la sueca—, pero tampoco es lo más probable.

Si pasa la primera ronda, sería el hito histórico que esta selección lleva décadas persiguiendo.