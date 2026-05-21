Países Bajos, la obsesión naranja con el título que siempre se escapa

PAÍSES BAJOS – GRUPO F

Rivales en la fase de grupos: Japón (14 jun., Dallas), Suecia (20 jun., Houston) y Túnez (25 jun., Kansas City).

Japón (14 jun., Dallas), Suecia (20 jun., Houston) y Túnez (25 jun., Kansas City). Once tipo: Verbruggen; Frimpong, Van Dijk, De Ligt, Timber; De Jong, Reijnders, Simons, Gravenberch; Gakpo, Depay.

Verbruggen; Frimpong, Van Dijk, De Ligt, Timber; De Jong, Reijnders, Simons, Gravenberch; Gakpo, Depay. Clasificación: Primera del Grupo B UEFA, con autoridad.

Primera del Grupo B UEFA, con autoridad. Participaciones en el Mundial: 12.

12. Mejor posición en el Mundial: Tres veces finalista (1974, 1978 y 2010).

Países Bajos y el sueño eterno por ganar un Mundial. No es una selección que colocaríamos en el top-3 de favoritos, pero a ver quién les quita a los neerlandeses las opciones de alcanzar la cuarta final de su historia.

Todavía duele en Ámsterdam el gol de Iniesta de 2010, como en su momento dolieron los de Argentina en el 78 y la derrota ante Alemania en el 74 con Cruyff.

Una selección llena de talento

Esta Holanda, si se permite, tiene mimbres suficientes para superar la primera fase sin demasiados apuros, pero tendrá que estar más fina cuando llegue el cara a cara con selecciones más potentes que Suecia o Túnez.

Japón, su rival en el debut, puede complicar el camino de la Naranja de Koeman.

El seleccionador tiene en su mano ser el único en ganar un Mundial con esta selección, y cuenta en su lista con nombres ilustres y con un pasillo de seguridad —que diría Luis Aragonés— con Van Dijk, De Jong, Reijnders, Gakpo o Depay, este último viviendo su aventura en la liga brasileña.

Del fútbol y de la clase no se duda; del físico, tampoco. Así que serán los detalles los que finalmente digan si Países Bajos vuelve a ser una promesa o si, de verdad, la Copa del Mundo debe algo a los tulipanes.

La estrella

No es el mejor Van Dijk —la temporada en el Liverpool ha sido para olvidar—, pero por estatus y por presencia el central sigue siendo el futbolista referente de esta selección.

Bien rodeado por el talento, los 35 años que cumplirá durante el Mundial y el 1,95 m de altura dan para saber que Virgil tiene mucho que decir cuando el balón se pone en juego. Durante un tiempo fue considerado el mejor defensa del mundo, casi imbatible en el uno contra uno.

Al otro lado de la cancha aparece el siempre imprevisible Memphis Depay, ahora máximo goleador histórico de Países Bajos —superó a Van Persie— y un jugador difícil de catalogar.

Su carrera lo ha llevado al PSV, al Manchester United, al Lyon, al Barça, al Atlético de Madrid y al Corinthians brasileño. Por estilo y por trayectoria, es el contrapunto perfecto al orden de Van Dijk.

Fortalezas y debilidades

Países Bajos tiene talento en todas las líneas, una identidad táctica sólida y una columna vertebral defensiva de élite.

La gran fortaleza neerlandesa está en la calidad técnica y la profundidad de plantilla, capaz de competir contra cualquier selección del torneo.

La debilidad histórica es gestionar partidos de eliminación directa cuando el marcador está empatado y hay que decidir: la suerte —y la pegada— en los penaltis les ha fallado demasiadas veces.

Su punto débil particular en este torneo es la vulnerabilidad ante equipos con transiciones ofensivas muy rápidas, lo que hace que el duelo contra Japón sea de pronóstico reservado.

¿Hasta dónde llegará?

El Grupo F es el más asequible que podría desear la Naranja. Ganar el grupo debería ser el mínimo. A partir de octavos, depende del cuadro.

Países Bajos tiene la plantilla para llegar a semifinales, y Van Dijk, a sus 35 años, sabe que es probablemente su última oportunidad.

Llegar a la final y ganarla es la obsesión de un país que lleva medio siglo esperando el momento.