Así queda el Grupo C del Mundial 2026: Brasil y Marruecos, las dos favoritas para pasar de ronda

El Mundial de 2026 llega cargado de selecciones que son favoritas para ganar, y una de ellas sale del Grupo C. La selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, llega al torneo como una de las candidatas a hacerse con el título, algo que se lleva repitiéndose en las últimas ediciones.

Sin embargo, son varios torneos en los que "La Canarinha" no cumple con lo esperado. La selección sudamericana ya no es aquella que aplasta con talento y naturalidad, sino que desde hace bastante tiempo sus actuaciones han decepcionado a los aficionados. De aquel equipo dominante en el siglo XX parecen quedar restos de calidad que no acaban de encajar colectivamente.

Y es que desde 2002, año en que ganó su última Copa del Mundo, la selección no ha logrado obtener los resultados esperados, lo que supone una gran presión para esta edición. Terminó quinta en las eliminatorias sudamericanas por debajo de Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay, dejando un sabor amargo al debut de Carlo Ancelotti como entrenador.

No obstante, el favoritismo sigue siendo una realidad a pesar de los malos resultados. Brasil llega a una nueva Copa del Mundo con la esperanza y ambición de volver a levantar un título mundial de la mano de grandes estrellas como Vinicius Junior, Raphinha y Neymar, entre otros.

Marruecos, la gran tapada

A pesar del favoritismo, Brasil no tendrá un camino de rosas. Marruecos se presenta como la principal amenaza para los sudamericanos después de impresionar en los últimos mundiales. En Qatar 2022, la selección dirigida por Walid Regragui se convirtió en la primera africana en llegar a semifinales de un Mundial, eliminando por el camino a Bélgica, España, Portugal y Canadá.

Cuatro años después, Marruecos llega más reforzada aún. El equipo sigue siendo prácticamente el mismo y el rendimiento no ha parado de mejorar. Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Youssef En-Nesyri o Azzedine Ounahi son algunas de las principales estrellas del combinado africano, claves en la obtención de la Copa África de 2025.

El desempeño fue mayúsculo hasta llegar a la final, donde cayó derrotada por la mínima por Senegal. No obstante, a pesar de la derrota, Marruecos fue declarada ganadora de la Copa Africana de Naciones 2025 después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) revocara el resultado de la final tras el polémico abandono momentáneo de Senegal.

Por ello, este Mundial supone todo un reto para los africanos. Las expectativas están por todo lo alto, pero existe una incógnita. Y es que Walid Regragui, el artífice del éxito de Qatar 2022, renunció a su cargo a menos de cien días del torneo. Una baja sensible para "Los Leones del Atlas", pero que no trastoca la esperanza de hacer historia.

Escocia y Haití completan el grupo

Además de estas dos grandes potencias, Escocia y Haití cierran el Grupo C, uno de los más desigualados del torneo. Por un lado, Haití regresa al Mundial 52 años después de su única participación anterior, Alemania 1974. Aquella fue su primera y única participación hasta ahora, y terminó en la fase de grupos sin sumar puntos. En esta ocasión, la clasificación para 2026 fue una completa hazaña ya que Haití disputó todos sus partidos de local en sedes neutrales debido a la inestabilidad del país y aun así lideró su grupo en la ronda final de la Concacaf.

Respecto a Escocia, la selección no juega una Copa del Mundo desde Francia 1998, lo que supone un total de ocho ediciones consecutivas sin estar. Gracias a la repesca, los escoceses podrán volver al mayor torneo de selecciones. Su victoria ante Dinamarca (4-2) certificó su clasificación al Mundial de 2026, la décima en su historia.

Fechas y horarios

Jornada 1

Brasil - Marruecos (14 de junio, 00:00 horas)

Haití - Escocia (14 de junio, 03:00 horas)

Jornada 2

Escocia - Marruecos (20 de junio, 00:00 horas)

Brasil - Haití (20 de junio, 02:30 horas)

Jornada 3

Marruecos - Haití (25 de junio, 00:00 horas)

Escocia - Brasil (25 de junio, 00:00 horas)