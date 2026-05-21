Escocia, 28 años de espera y una chilena para la historia

ESCOCIA – GRUPO C

Rivales en la fase de grupos: Haití (primer partido), Marruecos y Brasil (24 jun., Miami).

Haití (primer partido), Marruecos y Brasil (24 jun., Miami). Once tipo: Gunn; Hendry, McKenna, Tierney; Ralston, Gilmour, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Adams.

Gunn; Hendry, McKenna, Tierney; Ralston, Gilmour, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Adams. Clasificación: Primera de su grupo en la eliminatoria europea, ganando 4-2 a Dinamarca en el partido decisivo.

Primera de su grupo en la eliminatoria europea, ganando 4-2 a Dinamarca en el partido decisivo. Participaciones en el Mundial: 9 (esta incluida).

9 (esta incluida). Mejor posición en el Mundial: Primera fase (nunca ha superado la fase de grupos).

Escocia regresa a un Mundial 28 años después y, por caprichos del destino, volverá a enfrentarse en la fase de grupos a Brasil y Marruecos, como en Francia 98. Haití será su tercer rival en esta ocasión.

Otra curiosidad: en ocho participaciones mundialistas, nunca ha superado la primera ronda. Ni en 1974, cuando terminó invicta su fase de grupos, ni en Argentina 1978, cuando Archie Gemmill firmó uno de los mejores goles del torneo, ni siquiera en España 1982, donde los escoceses anotaron ocho goles.

Una clasificación para el recuerdo

La clasificación llegó de la forma más dramática posible. La noche del 18 de noviembre de 2025 quedará grabada en la memoria del fútbol escocés: a los tres minutos, McTominay abrió el marcador con una chilena espectacular; Dinamarca empató, Escocia volvió a ponerse por delante, Dinamarca volvió a empatar, y cuando todo parecía escaparse, Kieran Tierney puso el 3-2 en el minuto 93.

La cereza del pastel la puso Kenny McLean con un golazo desde la mitad del campo que sentenció el 4-2 y mandó a Escocia al Mundial.

Corresponderá a McTominay, Robertson, McGinn o Gilmour romper el maleficio. Tienen talento suficiente para conseguirlo y el nuevo formato del torneo, que permite clasificar a los mejores terceros, les puede dar el empujón definitivo.

El seleccionador Steve Clarke ha construido desde 2019 un bloque competitivo, con espíritu colectivo y un sistema defensivo muy sólido. Intensidad y despliegue físico son dos de sus marcas de identidad. No será un rival fácil de batir.

La estrella

Andrew Robertson, jugador del Liverpool, es el capitán y líder emocional de Escocia. Es el futbolista que mejor representa la identidad combativa de la Tartan Army: destaca por su intensidad, su carácter competitivo y su capacidad física.

Sus centros y asistencias siguen siendo claves en el ataque escocés, y continúa siendo uno de los mejores laterales izquierdos del mundo.

A su lado, Scott McTominay vive su mejor momento. El centrocampista del Napoli fue elegido mejor jugador de la Serie A la temporada pasada después de su salida del Manchester United, y arrastra la confianza de quien marca la chilena que abre la puerta de un Mundial.

Físico, con llegada y con carácter, es el motor del equipo y la otra gran figura del proyecto de Steve Clarke.

Fortalezas y debilidades

Escocia es un equipo de carácter, compacto y difícil de romper. Presiona con intensidad, compite hasta el final y no se rinde aunque el marcador esté en contra, como demostró ante Dinamarca.

La Premier League y la Serie A nutren a la mayoría de sus titulares, lo que garantiza un nivel competitivo real.

El problema es el techo individual. En líneas generales se caracteriza más por su fuerza de voluntad que por su talento, y frente a selecciones de primer nivel como Brasil o Marruecos esa diferencia puede ser determinante.

En sus ocho participaciones mundialistas anteriores nunca superó la fase de grupos, y ese registro pesa.

¿Hasta dónde llegará?

Nadie espera que Escocia llegue lejos. El Grupo C con Brasil y Marruecos es durísimo, y el objetivo realista es competir con dignidad y, quizá, sorprender en algún partido.

Para la Tartan Army, simplemente estar ya es una victoria. Pero con McTominay en el mejor momento de su carrera, cualquier cosa puede pasar.