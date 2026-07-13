La apuesta de Misterchip para el Francia- España: "muchos goles y prórroga"

La Selección Española continúa su andadura en esta Copa del Mundo 2026 y se verá las caras ante Francia este martes con el objetivo de alcanzar la final por segunda vez en su historia.

Después de eliminar a Austria, Portugal y Bélgica, los de Luis de la Fuente tendrán que vencer a una de las grandes favoritas para seguir con el sueño mundialista, que ya tan solo se encuentra a dos pasos de bordar su segunda estrella.

Quedan apenas unas horas para que comience esta ronda de semifinales, y el periodista MisterChip nos adelanta desde Dallas su previsión para este importantísimo encuentro. Alexis ha comenzado analizando al árbitro designado para el choque, el salvadoreño Iván Barton, al que ha catalogado de "pequeñito pero matón", señalando que tiene "bastante genio" y que es un colegiado al que "no te puedes subir a las barbas".

Respecto al marcador, las opiniones en el equipo de Onda Cero están divididas. Mientras que Rafa Fernández apuesta por una victoria española por 2-1 en el tiempo reglamentario, Alberto Fernández cree que la eliminatoria se resolverá de la forma más agónica posible: mediante una tanda de penaltis.

Por su parte, MisterChip ha recordado el precedente de la Nations League que terminó con un festival de goles (5-4), por lo que augura un escenario similar. "Yo creo que va a ser un partido de muchos goles; no creo que haya nueve, pero sí que va a haber por lo menos un par de goles de cada equipo", apuntaba.

De esta manera, Alexis se decanta por una prórroga antes de llegar a la lotería de las penas máximas, vaticinando un partido largo pero disfrutable de "muchos goles y prórroga", además de señalar entre risas que el equipo de Onda Cero lo vivirá con comodidad gracias al aire acondicionado del estadio de Dallas.