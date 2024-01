Mercado de invierno: los fichajes y bajas que se esperan en los equipos de Primera

El mercado de fichajes ya ha abierto sus puertas. Hasta el 31 de enero todos los clubes de Primera División van a estar con un ojo puesto en las diferentes competiciones en las que se encuentran inmersos y con el otro, en aquellas oportunidades que les brinda este mes para mejorar sus plantillas. Algunos ya se han afanado a presentar a sus primeros refuerzos; otros, esperan la salida de aquellos descartes que condicionan su control económico; y los hay, pocos, que se conforman con pedir al nuevo año seguir como acabaron el anterior.

Estos son los deseos que los 20 clubes de LaLiga de Primera División han escrito en su carta para tratar de mejorar el rendimiento de sus equipos:

Fichajes de invierno en el Real Madrid

El Real Madrid ha pedido para el nuevo año un defensa central. La duda es saber hasta qué punto es una prioridad para el club y el cuerpo técnico. Todo puede depender de las oportunidades interesantes que ofrezca el mercado de fichajes. En principio, la idea era no fichar, pero la sanción de Nacho ha evidenciado que el equipo anda justo en esa zona central de la zaga. Antonio Silva (Benfica) y Gonçalo Inácio (Sporting de Portugal) suponen inversiones de más de 60 millones de euros y da para pensárselo. Raphael Varane no va a volver y tampoco repescará a Rafa Marín, cedido al Alavés, a cambio de una cantidad económica. No se prevén bajas en una plantilla ajustada de efectivos. Modric se ha recuperado y ahora mismo no se plantea su salida con destino a Arabia. Informa: Alberto Pereiro

Fichajes de invierno Girona

La gran revelación de LaLiga, el Girona, de momento no ha dado ninguna alta en este mercado de invierno. Ya ha causado baja Bernardo Espinosa, que se ha marchado a Atlético Nacional de Medellin. Míchel necesita un mediocentro defensivo más y un central. Quizá, si aparece algo interesante, podría lanzarse a por un lateral izquierdo. Ibra Kebe, que acaba de renovar, saldrá cedido. Arnau Ortiz, cedido al Eldense, también podría romper su contrato de préstamo para volver al Girona, aunque no para quedarse, sino para buscar otro destino de cara a la segunda vuelta del campeonato. Informa: Vicente Casal

Fichajes de invierno en el Atlético de Madrid

El Cholo Simeone ha pedido para el mes de enero del Atlético de Madrid un '5', un mediocentro que sirva para doblar la posición con Koke Resurrección mientras se recupera Pablo Barrios. Va a ser difícil que el club puede traerle lo que busca y es muy probable que el Atleti sea uno de los clubes que menos se refuerce en este mercado de invierno. Informa: Alejandro Mori

Fichajes de invierno en el FC Barcelona

El FC Barcelona inscribirá a Vitor Roque y está buscando un mediocampista. No se esperan bajas en la plantilla de Xavi Hernández. Tampoco cuenta con demasiado hueco en la plantilla. Roque se podrá inscribir con el margen del control económico que libera de la lesión de Gavi. Si el club azulgrana ficha a alguien más será consiguiendo ingresos extraordinarios para encontrar más margen en el Fair-Play financiero, algo que se presenta complicado. El objetivo es un medio veterano que conozca LaLiga y se aclimate lo más pronto posible para poder ofrecer rendimiento de inmediato. Informa: Alfredo Martínez

Fichajes de invierno en el Athletic Club

En el Athletic Club de Bilbao todo hace indicar que no va a haber, en principio, ningún movimiento ni de entrada ni de salida durante este mercado. Asier Villalibre ha tenido opciones para salir cedido, pero el jugador no quiere marcharse. El equipo necesitaría un central, pero no hay nada en el limitado mercado al que apunta el club vasco que convenza a los técnicos. Y, además, se confía en la participación de Yeray, tras superar su lesión, para este inicio de año 2024. Informa: Gorka Acitores

Fichajes de invierno en la Real Sociedad

La Real Sociedad tampoco valora la opción de que haya movimientos en su plantilla. No hay previstas ni salidas ni llegadas. El único movimiento que se puede producir pasa por la recuperación de Karrikaburu, del Alavés de Vitoria, pero con el objetivo de cederlo a otro club, en este caso de Segunda División, para que pueda contar con más minutos y mayor protagonismo. La mayoría de equipos de la categoría de plata le quieren: Elche, Leganés, Real Zaragoza, Eldense... Informa: Íñigo Taberna

Fichajes de invierno en el Real Betis

En la carta del Real Betis ya se ha cumplido la llegada Johnny Cardoso, un centrocampista brasileño con pasaportes estadounidense e italiano, que procede del Internacional de Porto Alegre para suplir la baja por lesión de Guido. Ha firmado hasta 2029 a cambio de seis millones de euros por el 80% de los derechos. Es internacional con la selección de EEUU y aún no estará disponible para el partido de este jueves ante el Celta. También aparece la búsqueda de un punta, aunque no es prioridad para Manuel Pellegrini. Si no hay bajas, tampoco habrá entradas. Una salida puede ser la de Miranda, al que quiere el Milan. Y también hay equipos interesados en Luiz Henrique. Informa: José Manuel Jiménez

Fichajes de invierno en el Getafe

El Getafe hará un fichaje para reforzar la plantilla de José Bordalás y puede que haya un segundo. La necesidad es, al menos, un mediocentro como consecuencia de la lesión de Mauro Arambarri. El que más gusta es Ilaix Moriba, del Leipzig, y las negociaciones están avanzadas. Además podría llegar otro medio o un refuerzo para el extremo. El Choco Lozano es el quinto delantero y podría salir en el mercado de invierno, aunque el principal problema para encontrarle destino son sus altas condiciones económicas. El Elche es uno de los equipos que le quiere, aunque también se habla de algún Primera. Informa: Alberto Fernández

Fichajes de invierno en la Unión Deportiva Las Palmas

La Unión Deportiva Las Palmas no tiene intención de acudir al mercado de invierno para realizar fichajes. Sí que volverá a inscribir al centrocampista Fabio González, lesionado de larga duración pero que podrá competir para la segunda vuelta del campeonato. Ya se confirmó en diciembre la salida de Jonathan Viera. Nuke Mfulu podría ser cedido a algún equipo de Segunda División interesado en el centrocampista franco-congoleño. Real Zaragoza y RCD Espanyol están interesados. Si se marcha, se abriría la posibilidad de buscar a un jugador para mejorar el puesto de pivote. Informa: Aleix Valero

Fichajes de invierno en el Valencia

Al Valencia de Rubén Baraja los Reyes podrían dejarle carbón. Layhoon dijo que no hay presupuesto y, en principio, no van a fichar nada. Las bajas dependerán de si llegan ofertas, aunque no es la intención porque se debilitaría la plantilla. La necesidad es un futbolista de banda, pero no hay dinero para ficharlo. Querían a Carlos Vicente y lo firmó el Alavés. O a Peter Federico, cedido del Real Madrid, pero hay presupuesto ni para eso. Informa: Edu Esteve

Fichajes de invierno en el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano de Francisco Rodríguez ha hecho una excelente primera parte de la temporada. Las salidas podrían ser Bebé, Pozo, Randy Nteka o Martín Pascual. Poco más. No habrá llegadas salvo que se produzcan salidas inesperadas. Se ha relacionado con el Rayo el nombre de Sergio Ortuño, jugador franquicia del Eldense, pero no es un objetivo para este mercado de invierno. Informa: Raúl Granado

Fichajes de invierno en Osasuna

Osasuna no va a fichar a nadie si no hay salidas y, en principio, no quiere dar salida a nadie. Otra cosa será si alguien pide salir, pero tampoco se lo pondrán fácil. Lo único que puede pasar es que Diego Moreno, que está cedido en el Mirandés, regrese y se rompa la cesión para sumar a la plantilla del club rojillo. Informa: Javier Saralegui

Fichajes de invierno en el Villarreal

El nuevo Villarreal de Marcelino García se está moviendo en el mercado para reconducir su rumbo y adaptar su plantilla a las necesidades el técnico asturiano. Ya han dado de alta a Bailly y se busca a otro defensa, que podría ser un lateral derecho seguramente, y a un extremo derecho debido a las lesiones de Foyth y Pino. En el capítulos de bajas, Gabbia ha vuelto al Milan. Informa: Víctor Franch

Fichajes de invierno en el Real Mallorca

El Real Mallorca no ha realizado todavía ningún movimiento. La dirección deportiva trabaja por si surge la posibilidad de incorporar un central diestro y un extremo. El principal refuerzo pasa por la recuperación de Muriqi, que lleva un mes de baja por culpa de una lesión. Javier Aguirre le espera con los brazos abiertos. Informa: Paco Muñoz

Fichajes de invierno en el Sevilla

El Sevilla ya tiene una salida, la de Fernando Reges, que se ha desvinculado del club hispalense. La entidad, que estrena en este 2024 nuevo presidente con la llegada de José María del Nido Carrasco como sustituto de Pepe Castro, está intentando fichar, en calidad de cedido, a un mediocentro del Inter de Milán: Agoumé. Está muy cerca de que se pueda hacer realidad. Si hay otra salida, el Sevilla podría subir al primer equipo a Isaac Romero, delantero del filial que no puede alternar los dos equipos. La necesidad de la primera plantilla es mejorar el ataque. Informa: Carlos Hidalgo

Fichajes de invierno en el Alavés

El Alavés de Vitoria busca un defensa central en el mercado, por expresa petición de su técnico Luis García Plaza. De momento ya se han adelantado en la incorporación de Carlos Vicente, procedente del Racing Club de Ferrol, revelación de la Segunda División, y por quien también suspiraba el Valencia de Rubén Baraja. De momento, no hay bajas, pero saldrá Jon Karrikaburu y puede que Alkain. Informa: Roberto Bascoy

Fichajes de invierno en el Cádiz

Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, siempre suele ser uno de los agitadores del mercado, sobre todo con sorpresas del extranjero. En esta ocasión su objetivo apunta a un central, un jugador de banda y un central, como la mayoría de equipos que pelean por la permanencia en Primera División. Las salidas más probables son las de José Mari y Meré. Informa: José Antonio Rivas

Fichajes de invierno en el Celta

Al Celta de Vigo ya ha llegado el pivote brasileño Jailson. El equipo celestre también busca un central y otro centrocampista, para salir de la zona de descenso. Esas son las dos prioridades, aunque está abierto a mejorar en casi todas las posiciones. Las posibles salidas en la plantilla de Rafa Benítez son Cervi, Miguel Rodríguez y Williot. Informa: Rubén Rey

Fichajes de invierno en el Granada

En el Granada, por ahora, no hay bajas, aunque en la rampa de salida están Alberto Perea, Weissman, Ignasi Miquel y alguno más. El club nazarí se ha reforzado con el portero Augusto Batalla, jugador argentino de 27 años cedido por River a San Lorenzo; y con Bruno Méndez, central uruguayo de 24 años, que procede de Corinthians. Ambos llegan cedidos y se quedarán, previo pago de opción de compra, si el Granada se queda en Primera División. Los nazaríes quieren un central más, un mediocentro y un delantero. Informa: Pedro Lara

Fichajes de invierno en el Almería

El Almería quiere deshacerse de Diego Mariño. que acaba contrato a final de temporada; el lateral Houboulang Mendes, que ya tiene el alta médica; y Lázaro Vinicius, Arnau Puigmal y Kaiky podrían salir cedidos, que son valores jóvenes y activos del club, aunque aún lejos del nivel exigido en Primera. El club está abierto a escuchar ofertas por Largie Ramazani si con lo recaudado puede invertir mejor para reforzar las plantilla del colista. En el mercado se busca un central, un mediocentro ofensivo, un delantero y un futbolista para reforzar las bandas. Informa: Juan Antonio Manzano