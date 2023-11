El Mallorca ya tiene alternativas para jugar sin Muriqi

Javier Aguirre ha empezado a diseñar un plan B para jugar sin Muriqi, que sufre una lesión en el gemelo de su pierna izquierda que le obligará a perderse entre uno y dos meses de competición, el técnico mexicano empezó a realizar las primeras pruebas en el amistoso disputado ante el Boavista en el estadio de Son Moix. Los isleños consiguieron una victoria por 4-1 con dos goles de Abdón Prat, Javi Llabrés y Samu Costa.

Defensa de cinco

Aguirre empezó el partido con una defensa de cinco formada por Gio, Valjent, Raíllo, Copete y Lato. En el centro del campo estuvieron Mascarrell, Dani Rodríguez, Morlanes y Javi Llabrés con Abdón Prats en ataque. En la segunda mitad el técnico mexicano dio entrada a Samu Costa y Sergi Darder, que no se descarta que los reserve para afrontar los dos partidos consecutivos en casa ante Cádiz y Deportivo Alavés. El cuerpo técnico es consciente que es muy complicado que algún jugador de la plantilla pueda ser titular tres partidos consecutivos y todo hace indicar que varios futbolistas que jueguen en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid no repitan ante los andaluces en Son Moix. No obstante, la principal novedad podría ser la zaga con tres centrales después de la recuperación de Antonio Raíllo.

Un delantero

Otras de las opciones de tiene en mente Javier Aguirre es jugar con un punta mientras Muriqi continúe de baja. Abdón Prats ha jugado en punta ante el Boavista teniendo en cuenta que Larin estaba con su selección y apenas podrá trabajar con sus compañeros de cara al partido ante el conjunto colchonero. El canadiense podría empezar de inicio ante el Metropolitano para que Abdón llegue en optimas condiciones físicas al partido clave ante el Cádiz aunque no se descarta que pueda jugar algunos minutos ante los colchoneros. El delantero de Artá suma cuatro goles y junto a Muriqi es el máximo goleador del equipo. El técnico mexicano tiene una semana para seguir realizando pruebas pero en estos momentos la opciones de jugar con un punta va cogiendo fuerza para intentar potenciar el aspecto defensivo del equipo en la línea de la pasada temporada.