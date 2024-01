Castro se despide: "Ahí están los resultados"

"He cumplido con mi deber. Ahí están los resultados", subraya Pepe Castro en su despedida. En una entrevista en los medios del club, afirma que ha cumplido su deber "como sevillista y como presidente. Sobre todo hay algo que son los resultados de diez temporadas, en las cuales hemos tenido pleno en Europa, con siete temporadas en Champions, algo que no había ocurrido antes en este club, y sobre todo ganar cinco Europa League y jugar 14 finales. También hemos crecido mucho en infraestructuras, reformando este estadio, construyendo parte del Estadio Jesús Navas e inaugurando, en pocos días, el edificio inteligente para el primer equipo, para subir un escalón más". El ya expresidente quiere destacar el trabajo de muchos empleados y técnicos en distintas areas, porque "un club no se hace solo con una persona. Es el trabajo continuado de mucha gente. Me viene a la memoria en este momento todo lo que hizo Roberto Alés y también me acuerdo de Rafael Carrión, que hace pocos días que nos dejó y que hizo un trabajo importante en su momento, siendo la persona con la que yo entré en el Consejo".

Castro recuerda que "algunos vaticinaban que mi presidencia duraría seis meses y gracias a dios ha durado diez años, con hitos para la entidad, que es al final lo que se recuerda. El balance es muy positivo. Creo que el club ha crecido en todas las áreas, institucionalmente, internacionalmente... Creo que hemos dejado las bases puestas para seguir creciendo y que la entidad sea cada vez más importante en Europa y en el mundo. Ha habido momentos de sufrimiento, sobre todo en estas dos últimas temporadas que han sido lo peor quizás de estos años. Pero la realidad es que nosotros somos sevillistas igual que cualquier aficionado que se sienta en la grada a animar a su equipo. Nosotros también lo sufrimos y además doblemente, como sevillistas y como gestores que tenemos que poner los medios para que esos malos momentos se conviertan en buenos, dándole la vuelta a la tortilla. Generalmente lo hemos cumplido y hemos acertado más que fracasado. Un año tan malo como el anterior lo acabamos ganando una Europa League, algo muy difícil para la mayoría de los equipos".

De los malos momentos, el utrerano hace hincapié en "las críticas recibidas. A nadie le gusta eso. Y en los dos últimos años, sobre todo, he recibido muchas porque el equipo no ha ido bien, aunque el año pasado lográsemos un título tras no hacer una buena temporada". En lo positivo, "me quedo con ver la cara de los sevillistas disfrutando en todos aquellos títulos que hemos conseguido en estos últimos diez años. Castro va a seguir trabajando por y para el Sevilla, "ayudando desde otra posición a nuestro presidente. Yo siempre he sido una persona leal. Lo fui a mis presidentes, José María del Nido Carrasco lo ha sido estos cuatro años y yo siempre seré leal a aquello que firme y a todo aquello que haya que cumplir por el bien del Sevilla FC. José María lleva mucho tiempo en el club y tiene una cierta experiencia. Además es joven, tiene 45 años, que es una edad apropiada para los sacrificios que requiere esta entidad y creo que lo va a hacer muy bien. Aquí vamos a estar para ayudarle, porque lo importante es la entidad y ayudar a nuestro presidente para que el club cada vez vaya a más. Tenemos que pelear entre todos para el bien de la entidad, porque triunfando el presidente, va a triunfar la entidad", asegura sobre su sucesor en la presidencia.