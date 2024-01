Pellegrini entendería la venta de Assane

Y mucho se ha hablado del interés de varios equipos ingleses en Assane Diao. El técnico chileno no se cerraba a una operación que pueda ayudar economicamente al club. "Si hay rumores es que quiere decir que Assane lo hizo bien. Ya sabemos las necesidades del club. Si viene una oferta y Assane puede ser reemplazado, el Betis tomará la mejor decisión. Lo tenemos muy claro. Si la oferta soluciona realmente un problema, si es que existe, seguramente se va a concretar", declaró. Eso sí, por él preferiría que no se fuera nadie. Explicaba que "cada jugador que se marche, debilita el plantel. Yo cuento con toda la plantilla. Tenemos dos dorsales menos que en temporadas anteriores. Las cosas se consiguen por poca diferencia, por pocos puntos y que un determinado nombre no esté jugando no quiere decir que no lo vaya a hacer. Para mí no hay ahora nadie disponible para salir a otro lado".

De cara al partido de Vigo ante el Celta, no estarán Bellerín, Bravo, Bartra, Fekir, Guido y los tres que juegan la Copa África: Abde, Sabaly y Chadi Riad. Irán convocados los jugadores del filial Mendy y Busto, y posiblemente sea titular el griego Sokratis. Un partido "difícil, como lo son todos los de la liga", en el que el míster ha confirmado que aún no estará el nuevo fichaje Johnny Cardoso. En el rival no estarán Carl Starfelt, Joseph Aidoo, baja hasta abril por rotura del tendón de Aquiles, y Mihailo Ristic, quien arrastra problemas en el bíceps femoral. Pellegrini subrayaba, sobre el partido, que "es cierto que agarramos al Celta en mal momento, no consiguió resultados que merecía haber conseguido y eso y le hizo hundirse un poco más en la tabla. Ahora está con la necesidad de sacar puntos. Es buen equipo, con un técnico de mucha experiencia y deberemos hacer un gran partido si queremos sacar algo positivo".