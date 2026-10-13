Una mansión de lujo en Miami y 1,6 millones sin declarar: los pagos a Infantino que no figuraban en las cuentas de la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recibió en 2024 una remuneración adicional de 1,76 millones de dólares a través de una empresa vinculada a la organización del Mundial de 2026. Según una investigación del diario británico The Times, este dinero no apareció en el informe anual de remuneraciones de la FIFA, que sí recogía el sueldo oficial del dirigente. Parte de esos pagos se habría destinado a cubrir el alquiler de una lujosa vivienda en Miami Beach.

La investigación de The Times señala que el dinero fue abonado por FWC2026 US Inc., la sociedad creada en Estados Unidos para organizar el Mundial de 2026. La cifra aparece en documentación fiscal presentada ante el Servicio de Impuestos Internos estadounidense (IRS), que refleja un pago de 1,76 millones de dólares a Infantino durante 2024.

Ese importe se sumaba a la remuneración que el presidente de la FIFA ya percibía por su cargo. El informe anual de la organización correspondiente a ese ejercicio recogía unos ingresos de 4,274 millones de francos suizos, equivalentes a aproximadamente 5,1 millones de dólares, entre salario, complementos y otras compensaciones.

Sin embargo, los 1,76 millones de dólares adicionales abonados por la sociedad organizadora del Mundial no figuraban en ese desglose público. La diferencia entre la documentación fiscal estadounidense y las cuentas anuales de la FIFA es el núcleo de la investigación periodística, que plantea dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la federación internacional.

Una vivienda de lujo en Miami pagada con parte de los ingresos adicionales

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es el posible destino de parte de ese dinero. Según The Times, 626.229 dólares de la remuneración adicional aparecían clasificados como "otras compensaciones sujetas a declaración". El periódico relaciona esa partida con los gastos del alquiler de una mansión frente al mar situada en Sunset Islands, una de las zonas más exclusivas de Miami Beach, vivienda utilizada por Infantino durante los preparativos del Mundial de 2026.

Además, fuentes consultadas por el diario británico apuntan a que Infantino podría haber recibido pagos adicionales de una cuantía similar o incluso superior en 2025 y 2026, aunque aún no se han difundido cifras definitivas respecto a esos ejercicios.

En declaraciones al propio diario británico, Miguel Maduro, antiguo presidente del comité de gobernanza de la FIFA, considera que esta información supone "una clara violación de los estatutos de la FIFA". No hacer públicos pagos adicionales procedentes de empresas vinculadas al organismo supondría una vulneración de sus normas, reclamando una investigación independiente a la organización.

La FIFA, por su parte, ha defendido que la remuneración de su presidente y sus beneficios contractuales son determinados por el subcomité competente y que se comunican a las autoridades estadounidenses de acuerdo con los requisitos legales. Sin embargo, según la información de The Times, el organismo no ha aclarado por qué los pagos adicionales de 2024 no aparecían en su informe anual.

La cuestión central, por tanto, no es solo la cuantía de los ingresos de Infantino, sino también por qué una remuneración adicional de esa magnitud no quedó reflejada en la información pública sobre el sueldo del presidente de la FIFA.