Lewandowski se suma a la lista de bajas de Flick

El delantero polaco Robert Lewandowski sufre una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, por lo que se suma a la lista de bajas del equipo de Hansi Flick.

No llega al Clásico

En el comunicado emitido por el club azulgrana no se determina el periodo de baja, pero en función de la gravedad de la misma, difícilmente podrá estar disponible para el Clásico ante el Real Madrid, que se jugará el próximo 26 de octubre.

El polaco se sumará así a una lista de descartados en la que se encuentran los metas Joan Garcia y Marc Andre ter Stegen, además de los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo.

Por contra, Flick podrá recuperar próximamente a Lamine Yamal y Fermín López, que podrían ser dados de alta para el próximo partido ante el Girona, a la espera de la evolución de Raphinha, otro de los jugadores lesionados.