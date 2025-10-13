SELECCIÓN ESPAÑOLA

Ferran Torres, baja ante Bulgaria por lesión

Plaga de lesiones en la selección. La baja de Ferrán Torres se suma a las de Dani Olmo, Huijsen, Rodri o Yamal entre otras. El delantero del Barcelona, titular el pasado sábado ante Georgia, no estará disponible mañana en Valladolid para jugar frente a Bulgariadebido a una sobrecarga

EFE

Madrid |

Ferran Torres en el partido frente a Georgia en Elche 2025
Ferran Torres en el partido frente a Georgia en Elche 2025 | Agencia EFE

Ferran Torres, delantero internacional del Barcelona, ha sido desconvocado por el seleccionador Luis de la Fuente para el encuentro de la cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026 que España juega en Valladolid ante Bulgaria, por unas "molestias musculares".

Nueva baja en la selección

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informa de las molestias con las que Ferran Torres acabó el partido del sábado en Elche ante Georgia, por las que se ha sometido al delantero a unas pruebas médicas que muestran una sobrecarga muscular que le obliga a volver a casa.

"El delantero del FC Barcelona, tras completar el partido contra Georgia en Elche, refirió molestias musculares que fueron evaluadas por los servicios médicos de la RFEF incluyendo la realización de pruebas complementarias, diagnosticando una sobrecarga muscular sin lesión anotómica asociada", informa el parte médico.

"Ante la proximidad del partido contra Bulgaria, manteniendo la política de no correr riesgos y priorizar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del FC Barcelona están informados de todos los detalles", añade.

Ferran Torres se suma a las bajas de dos jugadores más del Barcelona que estuvieron en la convocatoria de Luis de la Fuente. Lamine Yamal no se pudo sumar a la concentración el pasado lunes y Dani Olmo se tuvo que marchar sin poder jugar ante Georgia.

La ausencia de Ferran ante Bulgaria aumenta la plaga de bajas que sufre España, sin poder contar por lesión con Dani Carvajal, Dean Huijsen, Rodri Hernández, Fabián, Fermín, Gavi, Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Olmo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer