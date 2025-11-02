Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford dan el triunfo al Barça ante el Elche (3-1)

El FC Barcelona se ha llevado los tres puntos este domingo tras ganar al Elche gracias a los tantos de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford.

En el minuto 9 de partido, Lamine Yamal rompía el empate con un disparo con el pie izquierdo y asistido por Alejandro Balde; el tercer gol de Yamal en la temporada. Tan solo tres minutos más tarde, un magnífico golpeo de Ferran Torres daba el segundo gol de la noche al Barça, duplicando así su ventaja ante el Elche.

Los azulgranas pudieron hacer el tercero antes del descanso, pero se toparon con un Iñaki Peña inspirado y un gol del conjunto ilicitano en el 42 gracias a un contragolpe que ha terminado brillantemente Rafa Mir.

En el minuto 61, Rashford se llevó el gato al agua, tras un tremendo pase de Fermín, fusilando al ex de los catalanes Iñaki Peña (3-1). El Elche, con la entrada de otro ex como Héctor Fort, ganó profundidad y de nuevo Mir rozó el gol, otro poste con la intervención providencial esta vez de Szczesny. El murciano se pudo ir con una noche histórica de Montjuic, pero ahí estuvo la diferencia.

El Barça, con más alternativas y recuperando algo de balón al final para no sufrir, se quedó los tres puntos para volver al segundo puesto que le había quitado el Villarreal. Los de Flick dejaron atrás el Clásico y el Elche, con buena imagen y ocasiones, se fue de vacío para alargar su mala racha de tres derrotas y un empate, lejos de su arranque histórico.