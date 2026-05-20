Los forenses determinan que Negreira ha empeorado "a nivel clínico" y no puede ser juzgado

El expresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, no puede ser juzgado. Según una información a la que han tenido acceso el diario El Mundo y laSexta, el Instituto de Medicina Legal de Cataluña examinó al expresidente en marzo y el informe concluye que padece "un trastorno neurocognitivo".

En conclusión, Negreira padece "un posible alzhéimer", lo que le inhabilita para participar en un procedimiento judicial. Según el informe, ha empeorado su situación "a nivel clínico" desde que en enero de 2024 le hicieran una primera exploración, según han detallado los citados medios.

Esta exploración fue pedida por la defensa del expresidente, al considerar que debido a este empeoramiento no podía ser parte del procedimiento judicial. Aunque hace años ya pasó otros exámenes en los que se indicaba que sufría deterioro cognitivo, esto no impidió al juez tomarle declaración, aunque Negreira se acogió al derecho a no declarar.

Los pagos no eran para comprar árbitros

El expresidente del CTA está siendo investigado por los pagos del Barça a los árbitros entre 2001 y 2018. La última información que ha salido a la luz sobre el caso es el nuevo informe de la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña de la Agencia Tributaria que asegura que los pagos realizados por el equipo culé no estaban dirigidos a comprar árbitros.

Según el informe, no se ha podido determinar que los pagos tuvieran como objetivo "comerciar con información reservada del comité arbitral, influir en las designaciones arbitrales o directamente participar en la alteración de resultados de partidos". Tampoco consta ningún pago a árbitros o que el club quisiera conocer información reservada.

Desde el momento en el que el caso estalló en febrero de 2023, el Barça ha alegado que las cantidades -cifradas en más de 8 millones de euros- eran correspondientes a servicios de asesoramiento arbitral, informes técnicos... y en ningún momento para obtener resultados beneficiosos.

Relación "completamente rota" con el Real Madrid

Desde la RFEF, su presidente ha pedido que se resuelva cuanto antes el procedimiento para que se despeje todo. Por su parte, el actual presidente del CTA, Fran Soto, ha dicho que lo conveniente es olvidarse del caso, algo reprochado por Florentino Pérez, que ha calificado el caso como "el de mayor corrupción de la historia", por cuya culpa la relación entre el Real Madrid y el Barça está "completamente rota".