Flick muestra su descontento por la lesión de Raphinha

Flick ha recordado que el Albacete viene de eliminar al Celta y al Real Madrid en la competición del KO y que no tiene "nada que perder" ante el Barça. "Eso es algo que deberemos tener en cuenta mañana", ha advertido. El preparador alemán quiere utilizar el partido para "gestionar los minutos" de sus jugadores, pero primero el equipo tiene que resolver la eliminatoria. "Se trata de tener la mentalidad adecuada, la actitud correcta, cómo empezamos el partido. Tenemos mucha calidad en nuestro equipo, pero mañana tenemos que ganar los duelos", ha subrayado desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En este sentido, Flick ha dicho estar "muy satisfecho" con el rendimiento del equipo en el último partido de LaLiga en Elche (1-3), pese a la cantidad de ocasiones de gol que erraron sus jugadores. Y espera seguir viendo esa evolución en Albacete. "Nosotros nos buscamos la perfección, sino la progresión. Si os fijáis dónde estamos ahora y dónde estábamos después del partido del Chelsea, se puede ver que, paso a paso, hemos ido aumentando nuestro nivel y ahora estamos muy bien", ha destacado. Por eso, cree importante no echar por tierra todo ese trabajo con un tropiezo inesperado en la Copa, donde no podrá contar en esta ronda con el extremo Raphael Dias 'Raphinha', baja por una sobrecarga en el aductor.

Flick ha admitido estar "descontento" con los problemas físicos que viene arrastrado esta temporada Raphinha, uno de los futbolistas con más ascendencia en su plantilla. "Rapha es un jugador importante para nosotros y no es una situación agradable. Hemos de ver qué tenemos que cambiar nosotros y que tiene que cambiar él. Ya hemos hablado de esto y seguiremos hablando los próximos días, porque ahora empieza la fase importante de la temporada y necesitamos que todos los jugadores estén disponibles", ha explicado. La plaza que Raphinha dejará vacante en el extremo izquierdo en el Carlos Belmonte seguramente la ocupara Marcus Rashford, que volvió a marcar en Elche saliendo desde el banquillo y que ya lleva diez goles y doce asistencias esta temporada. Sin embargo, Flick ha apuntado sobre el atacante cedido por el Manchester United que tiene "mucho potencial" y que está "encantado" con tenerlo en la plantilla, "pero con su velocidad y su técnica aún nos puede dar más, y eso es lo que espero ver de él".

Por último, el entrenador del Barcelona ha valorado la situación del meta Marc-André ter Stegen, recientemente cedido al Girona y que ha vuelto a caer lesionado. "Me acabo de enterar ahora y no he hablado con Marc todavía, ni tampoco con Deco (director deportivo del Barça) sobre el tema. Pero me sabe muy mal por él. Hemos de esperar el resultado de las pruebas y a ver qué pasa", ha concluido.