Ter Stegen sufre una lesión en el isquiotibial

El portero del Girona Marc-André ter Stegen sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo durante el partido de LaLiga del pasado sábado contra el Real Oviedo y se someterá a pruebas médicas complementarias para determinar el alcance de la lesión, según ha anunciado este lunes el club rojiblanco.

Nueva lesión de Ter Stegen

El internacional alemán, cedido por el Barcelona hasta el final de la presente campaña, completó los 90 minutos en su segundo partido con el equipo entrenado por Míchel Sánchez.

Ter Stegen, que ya se perdió la primera mitad del curso por una lesión en la espalda, recaló en el Girona durante el marcado de invierno para tener minutos de cara al Mundial, porque Joan García es el titular indiscutible en el Barça para Hansi Flick.

Preguntado por la nueva lesión del guardameta durante la rueda de prensa previa al partido de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, el entrenador del Barcelona le ha mostrado este lunes su apoyo.

"Me acabo de enterar ahora y no he hablado con Marc todavía, ni tampoco con Deco (director deportivo del Barça) sobre el tema. Pero me sabe muy mal por él. Hemos de esperar el resultado de las pruebas y a ver qué pasa", ha declarado.

Asimismo, a falta de conocer el diagnóstico definitivo y el tiempo previsto de recuperación, la baja de Ter Stegen abrirá nuevamente las puertas de la titularidad en el Girona al portero argentino Paulo Gazzaniga.