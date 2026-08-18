Fin al culebrón: el F.C. Barcelona hace oficial el fichaje de Rodrigo Hernández

Rodri Hernández ya es nuevo jugador del F.C. Barcelona. El conjunto azulgrana ha hecho oficial el fichaje del mediocentro español procedente del Manchester City y que se unirá al club para las próximas cuatro temporadas. El internacional y capitán con la selección española quedará vinculado hasta 2030 después de pasar de manera satisfactoria el correspondiente reconocimiento médico.

Rodri, que llegó ayer a la ciudad condal en un vuelo privado, se incorporará al equipo dirigido por Hansi Flick desde mañana, momento en el que estará a disposición del técnico alemán de cara al Trofeo Gamper.

"Estoy muy contento de llegar, han sido unos días intensos pero estoy feliz de que se haya resuelto todo. Jugar en el Barcelona es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros. Ahora toca trabajar y dar lo mejor", eran las primeras palabras de Rodri tras aterrizar en Barcelona.

El Real Madrid, a un lado

El fichaje de Rodri por el conjunto azulgrana llega después de varias semanas donde todos los rumores apuntaban a que el futbolista vestiría de blanco en la próxima temporada. El Real Madrid habría estado en la primera línea de negociación por el jugador, pero todo cambió de un día para otro.

Desde entonces, el Barça se posicionó como favorito para contratar los servicios del mediocentro, y así ha sido. Tras varios días de culebrón, el Barcelona ha hecho oficial la incorporación de Rodri, que reforzará una medular llena de estrellas. El español se unirá a grandes futbolistas como Pedri, Fermín u Olmo en el centro del campo.

Además, durante su presentación, Rodri ha destacado que el Barça siempre fue su primera opción: "Es un día especial, un nuevo capítulo importante en mi carrera. El Barcelona siempre ha sido para mi un referente a nivel mundial, por su forma de entender el fútbol y los valores. Es cierto que tenía alguna otra propuesta, pero el Barça fue la primera opción y así y así se lo dije a la directiva".