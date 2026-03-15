"¡Fiesta total del barcelonismo!": Así sonó en Radioestadio la 'manita' del Barça al Sevilla (5-2)

El FC Barcelona se ha dado un festín de goles ante el Sevilla. Los culés le han endosado una manita a los andaluces justo el día en el que 60.000 culés llenaban las gradas del nuevo Camp Nou por primera vez tras las obras y justo el día de las elecciones de la presidencia del Barça.

Raphinha, con un hat-trick, ha sido el jugador destacado de un partido en el que Lamine Yamal se quedó en el banquillo y salió ya con el partido resuelto. Dani Olmo y Joao Cancelo han completado la fiesta culé ante un Sevilla que se hunde más y se queda cinco puntos por encima del descenso.

El primer gol de los culés llegó pronto, en el minuto 8 de penalti, tras una caída de Cancelo en el área. El brasileño lo tiró a lo panenka y superó al portero sevillista. "Shamba shamba Raphinha… Manda la pelota templadita al interior de la valla. ¡Va muy en serio a por la Laliga!" narraba el comentarista de Onda Cero, Alfredo Martínez.

Cuando el Sevilla estaba recuperándose del mazazo llegó el segundo tanto de los azulgrana. Otra vez Raphinha y otra vez de penalti después de que Martínez Munuera revisara en el VAR una mano de Carmona. Esta vez, el brasileño lo tiró ajustado al palo derecho. "¡Protesta todo el Sevilla, la pelota le entra por debajo de la mano, más líder el Barça vota liderato, vuela hacia LaLiga!" expresaba Alfredo Martínez.

La fiesta culé continuó con el tanto de Dani Olmo tras un centro raso de Marc Bernal. Olmo remató solo desde la frontal llegando en segunda línea con un potente derechazo. "¡Le queda perfecta, servida de cara a un talentoso que donde pone el ojo pone la bola! ¡Todopoderoso el Barça, no hay más líder!"

Justo antes del descanso, el Sevilla recortaba distancias con un tanto del canterano Oso, que optó por colocar el disparo desde la esquina en lugar de fusilar la portería.

La segunda parte continuó siendo una fiesta de goles. Nada más comenzar, Raphinha completó su hat-trick particular con un zurdazo que rozó en Gudelj lo justo para despistar a Valchodimos, que no pudo reaccionar. "¡Fiesta del barcelonismo!" ante un Sevilla que se veía incapaz de parar el aluvión de goles.

La guinda del pastel la puso Cancelo con una jugada espectacular y personal a la contra. "¡Qué jugadón del portugués, goleada, fiesta total del barcelonismo. Arroya el Barcelona. Barcelona que hace sangre!", decía Alfredo Martínez. En el último minuto de juego el Sevilla maquilló un poco el resultado con el gol de Show tras un centro de Oso.