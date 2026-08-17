El extraño cambio en el Real Madrid: no habrá presentaciones ni ruedas de prensa con los nuevos fichajes

Son tiempos extraños en el Real Madrid. Con la llegada de la nueva temporada, el club blanco ha vivido uno de los mercados de fichajes más ajetreados de los últimos años. Un cambio de entrenador y seis futbolistas nuevos se han incorporado a la entidad blanca de cara a la temporada 2026/2027.

No obstante, se han producido varios cambios que han sorprendido a más de uno. Y es que tras un mercado con multitud de fichajes, el club se ha "olvidado" del protocolo que lleva repitiendo en las últimas décadas. Este no es otro que presentar de manera oficial cada nueva incorporación al equipo, así como realizar la correspondiente rueda de prensa con los medios de comunicación.

Hay un cambio de rumbo en la política del Real Madrid, y se ha hecho notar desde este mismo año. El club ha optado por unas presentaciones mucho más discretas y que distan de lo realizado hasta ahora. Tal y como ha informado Alberto Pereiro para Onda Cero, el Real Madrid tiene pensado presentar a los nuevos futbolistas de manera privada, con la bienvenida del presidente de manera más personal.

No habrá presentaciones ni ruedas de prensa

El Real Madrid ha cambiado su 'modus operandi' en cuanto a fichajes se refiere. Se acabaron las presentaciones como antaño y las ruedas de prensa oficiales con todos los medios de comunicación presentes. Desde el club han decidido que, por lo menos este año, cada jugador será recibido personalmente por el presidente a través de actos "breves y privados", según informa Alberto Pereiro.

Los fichajes serán presentados de manera discreta en actos donde solo estarán presentes los familiares y los miembros del club, sin medios de comunicación y sin posibilidad de que se realicen preguntas a los protagonistas.

Serán varios actos los que se producirán a lo largo de la semana, cada uno de ellos para recibir a cada una de las incorporaciones de este año. Tampoco existirá la presentación de cara a los aficionados, como también se ha venido haciendo en los últimos años.

Los seis fichajes del Real Madrid

Cada uno de los jugadores que han llegado nuevos al club tendrán su bienvenida. Los primeros en anunciarse fueron Konaté y Dumfries, ambos confirmados durante la campaña a la presidencia de Florentino Pérez. Tras ellos llegaron Cucurella y Bernardo Silva, dos piezas que se presentan capitales para el esquema de José Mourinho.

Los últimos en confirmarse fueron Carlos Espí y Yan Diomandé, que ya están a las órdenes del técnico portugués y apuntan a estar listos de cara al inicio liguero que tendrá lugar el próximo sábado a las 21:30 horas ante el Espanyol en Cornellá.