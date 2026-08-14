El dardo del Bayern que todo culé querría olvidar: los alemanes vuelven a recordar el famoso 2-8 en Champions

La Champions League ha dejado resultados sorprendentes y abultados en los últimos años. El más reciente es el 7-0 del Paris Saint Germain al Brest en febrero de 2025, aunque se recuerdan otros como el 7-1 del Borussia Dortmund al Celtic en 2024 o el 7-0 del Manchester City al Leipzig.

Sin embargo, uno de los más dolorosos y que más huella ha dejado en la historia de la competición es el ya famoso 2-8 del Bayern Múnich al F.C. Barcelona en 2020. Una noche que ha quedado grabada en la memoria de muchos aficionados por lo sorprendente del resultado.

El 14 de agosto de 2020, en plena pandemia y con la Champions League disputándose en Lisboa a partido único desde los cuartos de final, el conjunto bávaro protagonizó una de las mayores exhibiciones que se recuerdan en la máxima competición europea.

Seis años después, el club alemán ha vuelto a alardear del resultado a través de sus redes sociales, rememorando un recuerdo que todo culé querría olvidar.

El 2-8 que ya es historia de la Champions

Pocas goleadas se recuerdan con tanta claridad que aquella de 2020. El conjunto alemán llegaba a los cuartos de final teniendo que enfrentarse a uno de los mejores clubes del mundo, con Leo Messi a la cabeza.

En juego estaba entrar entre los mejores cuatro equipos de Europa, y la eliminatoria se iba a decidir a un solo partido, de ahí la trascendencia. Sin embargo, el encuentro se desarrolló lejos de parecerse a un partido común de Champions.

Y es que el Bayern Múnich barrió al equipo de Quique Setién, dejándolo fuera de la máxima competición europea. Ahora, cuando se cumplen seis años del encuentro, la cuenta del Bayern Múnich ha publicado en X una fotografía del marcador recordando una de sus mayores goleadas.

Un resultado para la historia

Tras aquella noche, el partido quedó para los anales de la historia. El 2-8 pasó a ser la mayor goleada encajada por el Barcelona en toda su historia en la Champions League, ya que nunca antes había recibido ocho goles en la competición.

Fue además la primera vez que el Barça recibió ocho goles en un partido desde 1946, cuando perdió 0-8 ante el Sevilla en Copa.