Partidos aplazados y mercado de fichajes: ¿Podría un jugador disputar dos veces la misma jornada en LaLiga?

Este fin de semana arranca la temporada 2026/27 de LaLiga EA Sports, aunque la primera jornada no se disputará de forma completa. Equipos como el Real Madrid, F.C. Barcelona, Athletic Club, Real Sociedad, Valencia y Real Betis han retrasado su debut liguero debido al Mundial 2026.

Al contar con futbolistas internacionales que alcanzaron las rondas finales del torneo mundialista, cuyo calendario se extendió hasta el 19 de julio para selecciones como Argentina o España, LaLiga, la RFEF y la AFE acordaron ampliar sus vacaciones.

Por ello, estos clubes jugarán primero los compromisos de la jornada 2 y recuperarán más adelante los correspondientes a la jornada 1.

Con el mercado de traspasos abierto hasta el 1 de septiembre, esta anomalía en el calendario plantea una curiosa situación: un jugador podría disputar el partido de la primera jornada con su club actual y, tras ser traspasado antes de que su nuevo equipo recupere su encuentro aplazado, reaparecer de nuevo en las alineaciones de esa misma jornada pero vistiendo otra camiseta.

¿Lo prohíbe el reglamento?

De forma directa, no. Cada partido es un encuentro oficial independiente, aunque ambos pertenezcan a la jornada 1 en el calendario. Las únicas restricciones vigentes están delimitadas por parte de los organismos reguladores.

Por un lado, la FIFA permite estar inscrito en hasta tres clubes por temporada, aunque solo habilita a disputar partidos oficiales con dos de ellos. Por otro lado, el artículo 116.2 del Reglamento General de la RFEF impide tramitar la baja y el alta por un mismo club dentro del mismo curso.

Tampoco actuaría en este caso la barrera más específica que impide fichar por un rival de la misma categoría tras haber disputado cinco o más partidos oficiales con el club de origen, puesto que a estas alturas de la competición ningún futbolista habrá superado ese límite.

Por tanto, el escenario es perfectamente viables dentro de la normativa actual: un jugador podría figurar dos veces en la jornada 1 de LaLiga con dos equipos distintos sin infringir ningún reglamento.