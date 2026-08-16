Rodri pone rumbo al Barça: el club catalán y el Manchester City llegan a un acuerdo para el traspaso del jugador español

El Barcelona y el Manchester City han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del centrocampista internacional español Rodrigo Hernández al club catalán, según ha informado el periodista Alfredo Martínez en Radioestadio.

El Barça, que firmará a Rodri un contrato por cuatro temporadas, espera hacer oficial el fichaje la próxima semana, una vez las tres partes completen toda la documentación necesaria para cerrar la operación.

Jugará en el Barça hasta 2030

Por tanto, el Balón de Oro del último Mundial, de 30 años, jugará hasta 2030 en el equipo azulgrana que, según diversos medios, pagará al City por su traspaso unos 70 millones de euros, más otros 6,5 millones en variables.

El internacional español no entró este domingo en la lista para el partido de la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) que los de Enzo Maresca perdieron por 3-0 ante el Arsenal. El jugador se sometió a una operación de espalda hace varias semanas, a su regreso del Mundial, y continúa en rehabilitación, por lo que ya se sabía que no sería convocado para el duelo contra los 'Gunners' que da el pistoletazo de salida a la temporada en Inglaterra.

Rumbo al club catalán

Flamante campeón del Mundial con España y MVP del torneo, al centrocampista le convenció el proyecto deportivo azulgrana, del que ya forman parte ocho de sus compañeros en la selección (Joan Garcia, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedro González 'Pedri', Ferran Torres y Lamine Yamal).

Rodri, Balón de Oro en 2024, es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y su llegada reforzará la medular, una parcela que el Barcelona parecía tener bien cubierta con hasta siete jugadores: Pablo Páez Gavira 'Gavi', Pedro González 'Pedri', Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal y Frenkie de Jong.