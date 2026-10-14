Edu Pidal: "Mourinho ha prometido defender al Real Madrid por encima de todo y de todos"

Madrugo para contarte que los equipos españoles celebraron la fiesta nacional con un día de retraso, pero aprovecharon el regreso de la Champions para pasear la bandera de nuestro fútbol por Europa. Victorias del Atlético de Madrid, del Barça y del Villarreal.

Muy pragmática la rojiblanca, que se adelantó en el primer minuto, dio varios pasos atrás y remató el partido a la contra. Un partido muy emotivo, porque se lo perdió el capitán, Koke, por el fallecimiento de su madre, y para él fueron los recuerdos y la dedicatoria de sus compañeros.

El Barça viajó a Estambul. Juega con tanta superioridad que no se inmutó ni cuando se puso por detrás en el marcador. En realidad, los turcos anotaron después de que los de Flick tuvieran varias sin acierto. Y les anularon un segundo, incluso. Pero un explosivo comienzo de la segunda parte, con un Lamine Yamal superlativo, abusón y brillante. Además del fútbol que genera, empezamos a verle detalles, jugadas, trucos propios de Maradona o de Zidane. Es 'maraviyamal', más que nunca.

Y esta noche, el Real Madrid visita Roma y el Betis recibe al Oporto. Mourinho ha emplazado al sábado todas las referencias al arbitraje, aunque ya nos enseñó por donde pueden ir lo tiros.

Están en Italia, donde un escándalo arbitral llevó a la Juventus a Segunda División, con Buffon, Del Piero Trezeguet... y condenó a sus dirigentes y a otros clubes, como Milan, Lazio o Fiorentina.

Y lo que apunta Mourinho es que sería un escándalo que el Caso Negreira, aquí, se cerrarse sin consecuencias para nadie. Por eso no es sólo el entrenador y el portavoz del Madrid. Ha prometido defenderlo por encima de todo y de todos. Ha vuelto, Rafa, la versión del portugués que conocimos en su primera etapa.