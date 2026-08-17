Los debutantes más jóvenes de la historia de LaLiga: el nuevo niño prodigio que supera a Lamine Yamal

Volvió el fútbol liguero y con él, los debutantes de cada temporada. El inicio descafeinado de LaLiga con solo cuatro partidos nos deja, de momento, con la llegada de una cara desconocida como Marc Santos. Para el que no tenga fichado su nombre, Marc Santos tiene apenas 15 años, 9 meses y 15 días y es el debutante más joven de la historia del Levante.

El joven defensa lleva toda una vida vinculada al Levante UD. Entró a las categorías inferiores granotas en edad prebenjamín y ahora, con edad de cadete todavía, se ha hecho un hueco en el primer equipo. A pesar de la alegría de la familia levantinista, su entrenador, Luis Castro, quiso priorizar tener los pies en la tierra y declaró que, aunque tendrá que tener minutos para que evolucione debidamente, irá rotando con el filial.

Se convierte así en el tercer jugador más joven en debutar en la Primera División, con una lista de estrellas que han triunfado en el fútbol español y otras que, en cambio, han acabado de estrellas estrelladas.

Los 10 debutantes más jóvenes de la historia de LaLiga

Antonio 'Puche II': 16 años y 124 días

El yeclano Puche debutó con tan solo 16 años en Primera División con el Elche CF de la mano de Ladislao Kubala, en un duelo el 4 de diciembre de 1988 ante el Osasuna en El Sadar. Además del equipo ilicitano, pasó por equipos como el Villarreal, CD Toledo, Real Jaén, Granada o Palamós CF, con quien destacó por marcar seis goles ante el Leganés. Nunca logró asentarse en la máxima categoría del fútbol español.

Tras su retirada, acabó trabajando de director deportivo, entrenador y segundo entrenador para varios equipos como Cádiz, Hércules, Racing o Tenerife, y varios clubes exóticos como Al Yarmouk, Qadsia SC o Anorthosis Famagusta, entre otros.

Fabrice Olinga: 16 años y 98 días

El joven debutante del Málaga llegó a España gracias a la Fundación Samuel Eto'o. En el primer partido del Málaga de la temporada 2012-13, el cual se disputaba frente al Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos, debutó con el primer equipo en el minuto 58 de partido, marcando el único gol del partido en el minuto 83 y convirtiéndose así en el jugador más joven de la historia de la Liga en marcar un gol con 16 años y 98 días.

Se convirtió de esta forma en el quinto futbolista más joven del Málaga en debutar en Primera División, aunque no acabó despuntando en el fútbol español y, tras numerosas cesiones por clubes europeos, acabó recalando en el Apollon Limassol de Chipre. Actualmente se encuentra sin equipo.

Branko Kubala: 16 años y 83 días

Branko Kubala, fallecido en 2018, se convirtió el 3 de abril de 1965 en el debutante más joven de la historia del Espanyol en LaLiga: 16 años y 83 días. Le sacó al campo Ladislao Kubala, su padre, quien era el técnico perico y también hizo debutar al ya mencionado Puche.

Disputó solo dos partidos como jugador del Espanyol, el de su debut ante el Athletic Club y el segundo partido frente al Sevilla.

Segarra: 16 años y 18 días

Guillermo Segarra Ortolá fue un centrocampista español que debutó para el Real Zaragoza el 25 de octubre de 1942 contra el Deportivo de La Coruña. Después pasó por otros clubes como Levante UD, Alcoyano, Murcia, Mestalla, Hércules y SD Ceuta.

A pesar de pisar la máxima categoría del fútbol español en varias ocasiones, nunca logró asentarse.

Lamine Yamal: 15 años y 290 días

Probablemente sea el jugador de esta lista con más éxito en su carrera, y eso que todavía tiene 19 años recién cumplidos. La estrella del Barça, que debutó a los 15 años y 290 días, acumula ya varios títulos a sus espaldas, incluidas la Eurocopa y el Mundial con la selección española.

A los 16 años y 57 días hizo su debut con la selección absoluta, estableciendo el récord de ser el jugador más joven en la historia de España en debutar con la absoluta y de marcar un gol.

El de Mataró promete ser uno de los mejores jugadores del mundo, si no lo es ya actualmente, y sus cifras y palmarés le avalan. Tanto que el pasado trofeo del Balón de Oro quedó segundo por detrás de Ousmane Dembélé.

Óscar Ramón: 15 años y 289 días

Hizo su debut oficial competitivo con el primer equipo del Real Zaragoza en la jornada 2 de la Liga 1984-85, entrando al campo en el minuto 83 en un partido que perdían por 4-0 ante el FC Barcelona en el Camp Nou el 9 de septiembre de 1984. Debutó con 15 años y 289 días, logrando no solo convertirse en el jugador más joven en la historia del club, sino también en el tercer jugador más joven en la historia de LaLiga en aquel momento.

Posteriormente, se recorrió varios equipos de categorías inferiores como el Atlético Madrileño, el Talavera, Fuenlabrada y Rayo Majadahonda.

Irastorza: 15 años y 288 días

Irastorza debutó oficialmente en competición con el Donostia Club de Fútbol (nombre de la Real Sociedad durante la Segunda República) en la jornada 14 de la Liga 1933-34 como titular en una derrota por 4-0 contra el FC Barcelona el 4 de febrero de 1934. Mantuvo el récord del jugador más joven de la historia de LaLiga solo cinco temporadas, hasta 1939.

El entrenador del Donostia, el inglés Harry Lowe, decidió hacer debutar a Irastorza porque había quedado impresionado por sus actuaciones en las categorías inferiores. Después, pasó por equipos de Primera División como Osasuna o Real Murcia, además de una vuelta de un año al equipo de su tierra, la Real Sociedad.

Marc Santos: 15 años y 288 días

El ya mencionado jugador del Levante apuntaba maneras desde hace tiempo. Marc Santos está considerado como una de las mayores perlas de la cantera del Levante, que le renovó su contrato en enero hasta 2029.

El cuerpo técnico ya conocía su capacidad, así que las expectativas y el desempeño del joven no les ha pillado por sorpresa. "Cuando terminó el año pasado, yo ya tenía cien por cien claro que Marc Santos iba a ser jugador de la primera plantilla porque ha venido algunas veces a trabajar con nosotros, como otros jugadores, y fue una decisión mía", ha explicado el entrenador.

Sansón

Francisco Bao Rodríguez, más conocido como Sansón, mantuvo durante más de 80 años el récord de ser el futbolista más joven en debutar en la Primera División, a la edad de quince años y 255 días en la temporada 1939-40.

Debutó con el Celta de Vigo y después pasó por clubes como la Cultural y Deportiva Leonesa, Real Gijón, Real Oviedo o Jerez.

Luka Romero

El argentino debutó en Primera División con el Mallorca el 24 de junio frente al Real Madrid, convirtiéndose con 15 años y 219 días en el debutante más joven en la historia de la liga.

Ha pasado por distintos equipos destacados como la Lazio y el Milan, siendo cedido por este último a Almería y Alavés, donde no terminó de convencer para acometer su fichaje. Actualmente, se encuentra jugando en el Cruz Azul de México, país donde nació. Aunque aún es joven, sus expectativas han ido desapareciendo con el paso del tiempo y su marcha del fútbol europeo es el mayor reflejo de ello.

A sus 21 años, busca encontrar su mejor versión en México y quizás, en un futuro, acabe volviendo el debutante más joven de la historia de LaLiga.