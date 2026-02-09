El Barcelona convoca sus elecciones a la presidencia el 15 de marzo

Las votaciones para elegir al próximo presidente del FC Barcelona se celebrarán el domingo 15 de marzo, según ha anunciado el club blaugrana, que ha publicado este lunes la convocatoria oficial del proceso electoral y, poco después, el hasta ahora presidente, Joan Laporta, y algunos directivos han dimitido para poder presentarse a la reelección en los comicidos.

Los socios del Barcelona deciden

"En cumplimiento de lo que establece el artículo 42.f de los Estatutos del FC Barcelona, el presidente Joan Laporta ha dimitido de su cargo con el objetivo de poder concurrir a las elecciones a la Junta Directiva que se celebrarán el próximo 15 de marzo", señaló el club en un comunicado.

Junto con Joan Laporta, también han cesado de sus cargos varios miembros de la actual Junta para participar en el proceso electoral; la vicepresidenta del Área Institucional, Elena Fort; el vicepresidente del Área Social, Antonio Escudero; así como los directivos Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Javier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Javier Puig y Joan Soler y Ferré.

Esta renuncia se ha formalizado en la reunión ordinaria de la Junta Directiva celebrada este lunes, en la que se ha publicado oficialmente la convocatoria de elecciones. Una vez formalizadas estas renuncias, la Junta Directiva seguirá ejerciendo sus funciones hasta la finalización del mandato, prevista para el próximo 30 de junio, con una nueva configuración.

Hasta entonces, el máximo órgano colegiado del club quedará integrado por Rafael Yuste como presidente, Josep Cubells como vicepresidente y secretario, Alfons Castro como tesorero, y los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol.

El anuncio oficial de la convocatoria pone en marcha el calendario electoral, que culminará con las votaciones del 15 de marzo. Según ha informado la entidad catalana, para esta cita electoral no habrá voto por correo, un procedimiento que se puso en marcha "de manera excepcional" en las elecciones de 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

Pasos del proceso

Las del próximo 15 de marzo serán las decimoquintas elecciones a la presidencia del FC Barcelona desde 1953, cuando se celebraron los primeros comicios -votaron únicamente los socios hombres- y las novenas con sufragio universal de la historia del club.

Hasta el 12 de febrero, se realizará el sorteo público para la elección de los miembros de la Junta y de la Mesa Electoral, y el 13 o 14 de febrero será el acto de constitución de la Junta y de la Mesa Electoral.

A partir del 15 de febrero, se podrán solicitar las papeletas de apoyo, y entre el 15 y el 19 de febrero se procederá a la exposición del censo electoral. Entre el 20 y el 22 de febrero, se resolverán las reclamaciones del censo y se aprobará el censo definitivo.

La presentación de propuestas de candidaturas se realizará entre el 23 de febrero al 2 de marzo, y entre el 3 y el 5 de marzo se hará el recuento de las papeletas y la proclamación de los candidatos y candidatas que reúnan la cifra de propuestas de socios o socias no inferior al 50% de los compromisarios que integran la Asamblea. La campaña electoral se desarrollará entre el 6 y el 13 de marzo, con jornada de reflexión en la víspera de las votaciones.

El club habilitará cinco puntos de votación en las cuatro demarcaciones catalanas -Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona- y otro en el Principado de Andorra. El censo electoral será universal y, por lo tanto, los socios y socias podrán votar en cualquiera de estas demarcaciones, independientemente de su lugar de residencia.