El Barça da por perdida la carrera por Julián Alvarez y estudia opciones en la Premier

Termina la temporada y los clubes empiezan a trabajar en un mercado de fichajes que este año será especialmente particular por la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en las próximas semanas.

Uno de los equipos que trabaja ya en mejorar la plantilla es el FC Barcelona, campeón de Liga por segundo año consecutivo y que acaba de renovar hasta 2028 a Hansi Flick, que ha pedido a la directiva varios fichajes para dar un salto de calidad con el claro objetivo de ganar la Champions.

La delantera es el principal área a reforzar en el Barça, especialmente tras confirmarse la salida de Lewandowski, que el pasado domingo se despidió del Camp Nou tras el partido ante el Betis. La marcha del polaco ha abierto la puerta a la renovación de Ferran Torres, que durante momentos de la temporada ha dudado sobre su continuidad en el equipo culé.

El gran deseo del Barça es Julián Alvarez, pero las cifras que el Atlético pide por el argentino han hecho que su fichaje se antojara muy difícil. Se ha complicado mucho más en las últimas semanas por el interés del PSG en el delantero rojiblanco, que podría encarecer aún más su fichaje.

Es por ello que el Barça busca otras opciones para su delantera y pone la vista en la Premier League, donde se habla de varios nombres.

Joao Pedro y Marmoush, las alternativas

En estas últimas semanas se ha hablado de Joao Pedro como una de las alternativas para la delantero del equipo culé. El brasileño, valorado en 75 millones de euros, ha jugado esta temporada 49 partidos con el Chelsea en los que ha marcado 20 goles y ha dado nueve asistencias, unos números que no le han servido para que Carlo Ancelotti le convoque para el Mundial.

Su no convocatoria podría ser un aliciente para el Barcelona, ya que no estará en el escaparate del Mundial las próximas semanas, al igual que la no clasificación del Chelsea para la Champions, aunque está aún por ver qué dice Xabi Alonso, que será la próxima temporada entrenador del equipo blue.

Joao Pedro ha sido elegido mejor jugador del Chelsea esta temporada y el Barça consideraría su fichaje si el precio está por debajo de los 100 millones de euros.

Otra de las opciones que maneja el Barça es la de Omar Marmoush, valorado en 60 millones de euros y que ha jugado esta temporada 36 partidos con el Manchester City marcando ocho goles y dando tres asistencias.

Opciones para el extremo

La salida de Lewandowski y la dificultad de la operación para fichar a Julián Alvarez abre la puerta también a que el club pueda ejecutar la opción de compra para fichar a Marcus Rashford. El inglés podría quedarse por 30 millones de euros y no quiere volver al Manchester United. Esta temporada ha jugado 48 partidos con el Barça y ha marcado 14 goles.

Otro de los nombres que podría recalar en el equipo culé para reforzar la banda izquierda es Ansu Fati, cedido en el Monaco y pendiente de una posible llamada de Luis De la Fuente para disputar el Mundial con España. Se había hablado mucho en las últimas semanas de que el equipo francés se iba a hacer con él en propiedad, pero algunos apuntan a que podría volver al Barcelona.