El Aston Villa conquista su primera Europa League y Unai Emery la quinta en su cuenta particular

El Aston Villa ha conquistado la primera Europa League de su historia tras vencer al Friburgo por 3-0. De esta manera, el equipo inglés releva al Tottenham como campeón, que ganó la temporada pasada al Manchester United.

Los zarpazos de Youri Tielemans y Emiliano Buendía noquearon a un Fribugo que, desde el inicio, demostró nervios, mal colocado, con pases imprecisos. El Villa no tardó en enseñar su verticalidad y poco a poco fue ganando terreno, dejando avisos de peligro. Pasada la media hora, el equipo de Emery redobló su agresividad arriba y la categoría de los 'villanos' salió a relucir en Estambul.

La pizarra del técnico vasco sirvió el 0-1 Tielemans, en un saque de esquina puesto en corto, y Buendía sacó un zurdazo a la escuadra para doblar la renta en el descuento. Sin cambios en la reanudación, los de Julian Schuster siguieron a merced de los ingleses, sin presencia en campo rival, hasta que el futbolista argentino desbordó en banda izquierda y puso el balón del 0-3 de Morgan Rogers.

El equipo inglés suma un título más a los conseguidos por equipos ingleses -un total de cinco-, aunque todavía lejos de España, que tiene nueve (cinco del Sevilla, tres del Atlético de Madrid y uno del Villarreal).

En cuanto al entrenador español Unai Emery ha agrandado su leyenda en esta competición al lograr su quinto título, después de ganarlo tres veces con el Sevilla y una con el Villarreal.