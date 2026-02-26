El aplazado Rayo -Oviedo se jugará el 4 de marzo a las 19:00

Según LaLiga, "el Comité Nacional de Segunda Instancia de la Real Federación Española de Fútbol ha resuelto los recursos interpuestos por el Rayo Vallecano, el Real Oviedo y la Liga Nacional de Fútbol Profesional contra la resolución dictada el pasado 19 de febrero de 2026 por el Juez Único de Competiciones Profesionales en relación con la suspensión del partido correspondiente a la jornada 23ª del Campeonato Nacional de Liga de Primera División".

Agrega que "se ha acordado por unanimidad declarar la nulidad de la resolución de instancia, al considerar que la RFEF carece de competencia para revisar o declarar la ineficacia de las decisiones adoptadas por LaLiga en materia de suspensión, aplazamiento y fijación de fechas de los partidos de las competiciones que organiza", indica LaLiga. "La resolución fundamenta su decisión en la sentencia firme de 18 de diciembre de 2024 de la Sala Sexta de la Audiencia Nacional. El Comité Nacional de Segunda Instancia subraya que la obligatoriedad de respeto y acatamiento de las decisiones judiciales firmes no queda supeditada a la conformidad de la Federación o sus órganos con su contenido, recordando que en un Estado de Derecho la discrepancia subjetiva no exime del cumplimiento de una sentencia", agrega LaLiga.