Ángel Torres: "El fichaje de Sergio Ramos tendría que ser en enero y si sale un central"

Este lunes ha debutado como jugador del Getafe Dani Carvajal. El ex futbolista del Real Madrid ha sido la sorpresa de las últimas semanas en clave mercado de fichajes después de cerrar su llegada al equipo azulón con la temporada ya empezada después de estar sin equipo desde que terminara su contrato con el equipo blanco el pasado mes de junio.

El fichaje tardó un poco más de lo esperado en cerrarse debido a las restricciones de LaLiga, pero finalmente pudo terminarse haciendo y el futbolista se puso rápidamente a las órdenes de Bordalás y ha debutado este lunes en el derbi madrileño entre Getafe y Rayo Vallecano que ha terminado 1-1.

Pero el de Carvajal no es el único nombre que ha sonado en los últimos días para reforzar el Getafe, ya que hay otros grandes futbolistas sin contrato con los que el equipo azulón estaría en conversaciones.

Según palabras del presidente Ángel Torres, se ha habló con Jadon Sancho, aunque esa opción parece haberse enfriado. Sí que están aún abiertas las posibles llegadas de Dani Parejo y Sergio Ramos, aunque no será fácil cuadrarlas por el control económico de LaLiga.

"Si Parejo quiere puede firmar por el Getafe. Quiere ser entrenador y está pensándoselo mucho (…) Para que llegue Sergio Ramos tendría que salir un central, ya tendría que ser en enero", explicaba el presidente Ángel Torres este lunes en Radioestadio Noche.