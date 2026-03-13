Un Alemao estelar acerca al Rayo a los cuartos de la Conference

Los de Iñigo Pérez fueron superiores en juego y estrategia y aprovecharon al máximo sus oportunidades para llevarse una suculenta ventaja para la vuelta, que se jugará en Vallecas en una semana, y darse motivos para soñar con la final de Leipzig (Alemania) de la tercera competición continental. En un ambiente algo menos hostil que el que caracteriza al fútbol turco, con el Estadio 19 de Mayo de Samsun a medio llenar, Iñigo Pérez introdujo algunas sorpresas en su once, con siete cambios respecto al partido del domingo contra el Sevilla. Entre ellas, Alemao, quien relevó al máximo goleador del equipo, Jorge de Frutos, y respondió con creces a la confianza del técnico navarro al convertirse en la pieza clave del duelo. También regresaron después de sus molestias el senegalés Pathé Ciss y el marroquí Ilias Akhomach que dieron consistencia y agilidad al juego del conjunto madrileño.

Con la presión arriba por parte de los dos equipos, el Rayo se mostró más cómodo a la hora de desplegarla y tuvo su primer fruto en el minuto 12, cuando, tras una recuperación de Akhomach, Isi envió el balón al palo tras rozarlo el meta Kocuk. Fue premonitorio por cuanto a los tres minutos, en otro robo a cargo de Pep Chavarría, puso el esférico en el corazón del área, Akhomach lo trianguló con Isi y el tiro-pase del capitán lo recogió Alemao para batir la meta turca. El gol hizo buena la superioridad de los españoles, pero la del marcador fue efímera.

A los cinco minutos, el Samsunspor consiguió igualar con un zurdazo del chadiano Mouandilmadji, pichichi de la Liga Conferencia con ocho tantos, tras rebañar un balón cabeceado dentro del área. La revisión del VAR por posible fuera de juego no surtió efecto, como tampoco el manotazo del islandés Tomasson a Alemao por posible penalti. A pesar del achuchón del cuadro otomano, octavo clasificado en su liga, el empate no desconcertó al Rayo, que mantuvo la compostura para volver a tomar el mando y sacar provecho de la siguiente ocasión que se le presentó. Un balonazo de campo a campo de Akhomach provocó el error del lateral sueco Joe Mendes y, de nuevo gracias a la presión y a la pugna incesante de Alemao, Isi habilitó a Álvaro García para que el sevillano perforara la portería del Samsunspor con un tiro cruzado.

Con el 1-2, los vallecanos, esta vez de negro y franjiamarillos, no cedieron en la presión y en su compromiso colectivo, lo que frenó la pretensión del conjunto dirigido por el alemán Thorsten Fink de retomar la iniciativa. En los turcos, cobró protagonismo el media punta Holse, quien pudo empatar en el minuto 62 con un cabezazo al primer palo que hizo lucirse a Batalla. Un triple cambio en los locales les oxigenó y avanzaron posiciones, lo que llevó al Rayo a resguardarse para conservar la renta y optar por buscar la contra.

Los madrileños, perfectamente colocados, no perdieron el rumbo del encuentro y como premio a su labor, lograron sentenciarlo en el minuto 78 con una obra de arte de Alemao. Óscar Valentín, que había sustituido a Isi, buscó al brasileño, quien, con una floritura, dribló de tacón a dos defensores y batió a Kocuk con un disparo seco y raso desde la frontal como broche a su mejor partido de la temporada. El Samsunspor, con Mouandilmadji desdibujado, intentó abalanzarse sobre el área rayista más con desesperación que con fútbol, pero los de Iñigo Pérez no dejaron ningún resquicio y se marcharon de Turquía con el billete de cuartos en el bolsillo.