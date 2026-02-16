Edu García reclama una mayor financiación en España para los deportes de invierno: "Cero medallas conseguidas"

Mudó la camiseta con mensaje por el traje entallado. Del pelo a la moda talco (tal como te levantas), al tupé de secador. Y de político guerrillero independentista a aspirante nacional de la izquierda mancomunada. Rufián puede tener sus bazas… pero mal camino lleva si, en el sofá del sábado, le da por poner tuits (o cómo se llamen ahora) explicitando que al Real Madrid le regalan penaltis siempre.

A González le paseó García por el Bernabéu antes del Mundial del 82, se rumoreó que Aznar tenía llaves de ese estadio en el que se siente como en casa, Zapatero era culé declarado, pero siempre le puso "talante"a la rivalidad, Rajoy le pedía las citadas llaves a José María y Sánchez, siempre verso suelto, es de basket y de hacerle poco caso a las porterías. El panorama es nítido: con esta casa blanca… la relación ha de ser fluida para que el voto también lo sea.

Quizá ayude algo que Gabriel sea periquito, como Latorre, preferencia también digna de estudiar por lo escasa que resulta en Santa Coloma. No digo yo que los políticos hayan de coquetear posturalmente con el fútbol porque eso es noventero, pero han de rebañar todas las sensibilidades si aspiran a un clamor mayoritario.

Ya que estoy en este berenjenal, no me resisto a volver a presentar mi pataleta formal por el modelo y la inversión en nuestro deporte. Nos están entreteniendo los juegos del frío, vemos a Queralt, a Lucas, aplaudimos a Nil Jop y a Dani Milagros por ser los primeros en patinar a toda velocidad aunque las pistas en España se den menos que una reserva de canguros… ¡¡pero cero medallas conseguidas!! Los italianos más de 20. Los noruegos casi en 30 con mas de 1 millón de habitantes menos que la Comunidad de Madrid. En un país se financia bien y en el otro, se conciencia. Aquí, ni una cosa ni la otra. Aunque quizá Rufián lo cambie ¿no?