El Palacio de Neptuno acoge la primera gala del arbitraje español, una cita que reúne a representantes del colectivo arbitral en un ambiente de camaradería y reconocimiento. Edu García reconoce que, para muchos, este tipo de encuentros pueden parecer una reunión de un gremio cerrado que se premia a sí mismo por sus propios logros.

Sin embargo, el director de Radioestadio destaca la importancia de conocer desde dentro un colectivo que habitualmente permanece alejado de los focos y que mantiene una relación compleja con los medios de comunicación.

Fran Soto, al frente de un colectivo que busca abrirse

Edu García se detiene también en la figura de Fran Soto, presidente del arbitraje español, al que describe como un hombre cercano, afable y preparado, con ganas de introducir cambios y abrir una nueva etapa.

El periodista considera que Soto dirige un colectivo tradicionalmente endogámico, acostumbrado a cerrar filas cuando recibe críticas y a defender su reputación frente a los cuestionamientos externos.

La gala permite reunir a árbitros conocidos y menos mediáticos, compartir experiencias y facilitar un contacto más directo con los periodistas, que por primera vez pueden conocer de cerca el funcionamiento del colectivo.

Humanizar al árbitro y explicar sus avances, el reto del arbitraje español

Para Edu García, uno de los aspectos más destacados de la jornada es que se normalice algo que hasta ahora resulta poco habitual: humanizar la figura del árbitro, mostrar sus métodos de trabajo y explicar los avances que pretende desarrollar el colectivo para mejorar el fútbol.

El director de Radioestadio considera que esta apertura supone un paso hacia una percepción más cercana del colegiado y hacia una mayor comprensión de su labor dentro del juego.

El caso Negreira, la asignatura pendiente del arbitraje

Sin embargo, Edu García apunta a una cuestión que considera fundamental para completar esa evolución del arbitraje español: que la jueza encargada del caso Negreira no archive la investigación y que pueda alcanzarse una resolución judicial.

El periodista reclama que el procedimiento permita esclarecer los hechos y que se pueda dictar una sentencia con "cara y ojos", además de resultar "comestible" para la opinión pública.

Con esta reflexión, Edu García concluye su comentario sobre una gala que busca abrir una nueva etapa en el arbitraje español, acercar sus profesionales a la sociedad y reforzar la confianza en el colectivo.