La UCI carga contra Pedro Sánchez en un duro comunicado: "Condenamos la instrumentalización del deporte con fines políticos"

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha emitido un comunicado en el que arremete contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los graves incidentes ocurridos en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025, celebrada en Madrid y marcada por protestas propalestinas que obligaron a interrumpir la competición y dejaron más de una veintena de agentes heridos.

En el texto, el máximo organismo del ciclismo mundial expresa su “total desaprobación y profunda preocupación” por lo sucedido en esta edición de la carrera, y señala directamente a Sánchez y a su equipo por haber respaldado, incluso con muestras de admiración, a los manifestantes que alteraron la competición: “Lamentamos asimismo que el presidente del Gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo (…) Esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz”.

“Una grave violación de la Carta Olímpica”

La UCI denuncia que desde la llegada de la carrera a territorio español, la Vuelta se vio perturbada casi a diario por acciones como intrusiones en el pelotón, lanzamiento de orina contra ciclistas y caídas que obligaron a varios corredores a abandonar la prueba.

Para la organización, estos actos constituyen “una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte”, y advierte de que situaciones como las vividas en Madrid ponen en entredicho la capacidad de España para albergar grandes eventos internacionales en condiciones de seguridad.

Críticas al Gobierno español

En uno de los pasajes más contundentes, la UCI asegura que “condena de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno”, en alusión explícita a Sánchez.

El comunicado subraya que el deporte debe permanecer “autónomo” para cumplir su papel como “herramienta al servicio de la paz” y que es “inaceptable y contraproducente” desviarlo hacia fines políticos. “Existen plataformas específicas para que los Estados debatan sus divergencias”, recuerda la UCI, en clara referencia a los foros diplomáticos internacionales.

El organismo internacional también tiene palabras de reconocimiento para las fuerzas del orden españolas, a las que agradece su labor “en condiciones de extrema tensión”, y para los organizadores de la Vuelta, que actuaron “con profesionalidad ejemplar” y mantuvieron la continuidad de la prueba “con serenidad y compromiso” pese a los incidentes.

Finalmente, la UCI felicita a Jonas Vingegaard, ganador de la clasificación general de esta edición, destacando su “fuerza y constancia” en un contexto adverso que ha marcado para siempre la historia de la carrera.