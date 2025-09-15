Pedro Sánchez reclama que ni Rusia ni Israel estén en ninguna competición internacional "mientras dure la barbarie"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que Israel no pueda participar en ninguna competición deportiva internacional "mientras dure la barbarie" en Gaza y pide que se le apliquen las mismas restricciones que a Rusia en este sentido.

En la reunión de la comisión interparlamentaria en el Congreso de los Diputados, ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez ha puesto en cuestión que se expulse a Rusia tras la invasión de Ucrania y ahora no se haga lo mismo con Israel.

"Nuestra posición es clara y rotunda, hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", ha indicado al día siguiente de los altercados en la última etapa de La Vuelta a España en Madrid que obligaron a cancelarla y se saldaron con dos detenidos y una veintena de policías heridos.

Sánchez afirma que rechaza siempre la violencia, pero insiste en que siente "una profunda admiración y respeto" por una sociedad civil española "que se moviliza contra la injusticia" y defiende su idea "de forma pacífica".

Según Sánchez, cree que este sentir lo comparte una inmensa mayoría de los ciudadanos, independientemente de lo que voten: "Da igual porque están en el sentido común, están en el en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, que está siendo menoscabado por Rusia y por y por Israel".

El debate abierto con la Vuelta Ciclista debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo, como ya está ocurriendo -ha señalado Sánchez- al insistir en que Israel no debe utilizar cualquier plataforma internacional para "blanquear su presencia".

En este sentido, ha señalado que las organizaciones deportivas deberían plantearse si Israel debe seguir participando en competiciones internacionales, preguntándose por qué se expulsó a Rusia tras invadir Ucrania y no se hizo lo mismo con Israel después de la invasión de Gaza.

Una posición parecida a la que Sánchez planteó en mayo pasado ante el Festival de Eurovisión al defender que Israel fuera apartado del certamen musical, como se hizo con Rusia, y de otros eventos similares.

La UCI decidió mantener al Israel en la Vuelta

El directo del La Vuelta, Javier Guillén, se ha pronunciado en este sentido esta mañana y ha explicado que fue la UCI la que tomó la decisión de "mantener al Israel en la Vuelta", y después hubo "una llamada al boicot" que fueron claves para que la Vuelta terminara en medio del caos, dando "una imagen lamentable".

"Ha sido la Vuelta más dura. En Turín, no pensamos en una carrera en estos términos. Lamento y condeno lo ocurrido en la ultima etapa de la Vuelta. Las imágenes hablan por sí solas. Es inaceptable lo que ocurrió, especialmente en el circuito. No se saca nada bueno de lo que ocurrió. Lamento la imagen que se dio, y eso no se puede repetir", ha dicho Guillén.

Ha recordado Guillen que el primer gran incidente se produjo en Bilbao, undécima etapa, cuando la carrera fue neutralizada a 3 km de meta. Los incidente en la línea de meta obligaron a buscar soluciones. "Con la UCI hablamos para analizar los acontecimientos. Se les pidió que tomaran una posición e hizo un comunicado para mantener al Israel en carrera. Nos hemos guiado por su criterios, conforme a reglamento", ha detallado.