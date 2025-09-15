Pérez-Reverte fulmina a la clase política: “Un presidente que boicotea la Vuelta y un ministro del Interior que desaparece”

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha mostrado su descontento con la actuación política en todo lo sucedido con La Vuelta España y se ha mostrado especialmente contundente con Pedro Sánchez, Grande Marlaska y la oposición tras los graves incidentes en la última etapa en Madrid, que terminó entre protestas propalestinas, cargas policiales y una veintena de agentes heridos.

En un mensaje publicado en la red social X, Pérez-Reverte ha comparado la situación con “ir a bordo de un autobús de suicidas” y cargó contra todos los actores políticos: “Un presidente de España que boicotea la Vuelta a España. Un delegado del Gobierno en Madrid que celebra que les partan la cara a veinte de sus policías. Un ministro del Interior que desaparece en cuanto surge un problema. Una oposición paralizada como un conejo ante los faros de un automóvil, recibiendo bofetadas y tartas en la cara como un payaso de circo”.

El académico termina su mensaje en tono de resignación: “A bordo de ese autobús lleno de suicidas habría gritado hace años: ‘¡Paren, que me bajo!’. Ahora, sin embargo, lo que tengo es curiosidad por ver qué ocurre cuando todos nos vayamos al carajo por el acantilado”.

Sánchez se reafirma

Las palabras de Pérez-Reverte señalan a Sánchez por alentar a que se produjeran los disturbios en la última cita de la ronda española. El presidente se ha reafirmado esta mañana cuando ha dicho que rechaza siempre la violencia, pero insiste en que siente "una profunda admiración y respeto" por una sociedad civil española "que se moviliza contra la injusticia" y defiende su idea "de forma pacífica".

Según Sánchez, cree que este sentir lo comparte una inmensa mayoría de los ciudadanos, independientemente de lo que voten: "Da igual porque están en el sentido común, están en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, que está siendo menoscabado por Rusia y por y por Israel".

El delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín, aseguró que la manifestación en la capital fue "pacífica" y destacó que el pueblo de Madrid envió "al mundo un inmenso mensaje de solidaridad, humanidad y empatía con el sufrimiento del pueblo palestino". Sin embargo, contrasta con la cifra de 20 agentes heridos en las protestas.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo se ha limitado a condenar esos "gravísimos hechos" que se produjeron en Madrid este domingo y que, a su juicio, han llevado a que la ciudad "vuelva a ser noticia en el mundo por la irresponsabilidad del Gobierno televisada en tiempo real".