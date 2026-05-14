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Mini almacenes para autónomos y pymes en Madrid: cómo el self storage impulsa negocios locales

El tejido empresarial madrileño está compuesto en gran parte por autónomos y pequeñas empresas que requieren soluciones prácticas, económicas y cercanas para desarrollar su actividad. El self storage se ha convertido en un aliado clave para almacenar material, stock o herramientas sin asumir los costes de un local.

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Madrid |

Globalbox refuerza su presencia en Madrid con un nuevo centro en Vallecas
Globalbox refuerza su presencia en Madrid con un nuevo centro en Vallecas | GlobalBox

Los mini almacenes ofrecen a pymes y profesionales la posibilidad de gestionar sus recursos de forma flexible y segura. En sectores como reformas, comercio electrónico, eventos o mantenimiento, contar con un espacio accesible marca la diferencia.

Globalbox dispone de trasteros y módulos adaptados a estas necesidades: zonas amplias, acceso 24h mediante app, videovigilancia y posibilidad de carga y descarga directa.

Espacio operativo sin costes fijos elevados

A diferencia del alquiler de un local tradicional, el self storage no requiere contratos largos ni gastos asociados como suministros o mantenimiento. Esta ventaja permite a muchos negocios crecer sin comprometer su liquidez.

Además, al estar distribuidos por distintos puntos de Madrid, los centros de Globalbox acercan esta solución a barrios clave donde operan cientos de pequeños negocios.

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