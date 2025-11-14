Globalbox refuerza su presencia en Madrid con un nuevo centro en Vallecas

Globalbox continúa su expansión en la Comunidad de Madrid con la apertura de un nuevo centro en el distrito de Vallecas. Con esta inauguración, la empresa especializada en alquiler de trasteros suma ya diez instalaciones en funcionamiento y más de 12.000 trasteros activos, consolidándose como uno de los principales operadores del sector en España.

El nuevo espacio, situado en la Avenida de la Democracia, 19, dispone de más de 8.000 metros cuadrados y alrededor de 1.600 trasteros de diferentes tamaños, adaptados tanto a las necesidades de particulares como de autónomos y pequeñas empresas.

Entre sus servicios destacan el acceso 24 horas mediante app móvil, cerraduras electrónicas inteligentes y un sistema integral de videovigilancia. Además, la instalación cuenta con zonas de carga y descarga, parking propio y pasillos amplios que facilitan el acceso y la logística.

Desde la compañía destacan que esta nueva apertura responde a su apuesta por la innovación y por una atención cercana al cliente. Una filosofía que ha permitido a Globalbox posicionarse como un referente en soluciones de almacenamiento flexibles y seguras.

Con su llegada a Vallecas, Globalbox refuerza su presencia en el sur de la capital y da respuesta a una demanda creciente de espacio de almacenaje en entornos urbanos.