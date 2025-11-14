CONTENIDO OFRECIDO POR GLOBALBOX

Globalbox refuerza su presencia en Madrid con un nuevo centro en Vallecas

La compañía de self storage alcanza los diez centros operativos y supera los 40.000 metros cuadrados de superficie alquilable, con una nueva instalación de más de 8.000 m² y 1.600 trasteros en el distrito madrileño de Vallecas.

Contenido patrocinado

Madrid |

Globalbox refuerza su presencia en Madrid con un nuevo centro en Vallecas
Globalbox refuerza su presencia en Madrid con un nuevo centro en Vallecas | GlobalBox

Globalbox continúa su expansión en la Comunidad de Madrid con la apertura de un nuevo centro en el distrito de Vallecas. Con esta inauguración, la empresa especializada en alquiler de trasteros suma ya diez instalaciones en funcionamiento y más de 12.000 trasteros activos, consolidándose como uno de los principales operadores del sector en España.

El nuevo espacio, situado en la Avenida de la Democracia, 19, dispone de más de 8.000 metros cuadrados y alrededor de 1.600 trasteros de diferentes tamaños, adaptados tanto a las necesidades de particulares como de autónomos y pequeñas empresas.

Entre sus servicios destacan el acceso 24 horas mediante app móvil, cerraduras electrónicas inteligentes y un sistema integral de videovigilancia. Además, la instalación cuenta con zonas de carga y descarga, parking propio y pasillos amplios que facilitan el acceso y la logística.

Desde la compañía destacan que esta nueva apertura responde a su apuesta por la innovación y por una atención cercana al cliente. Una filosofía que ha permitido a Globalbox posicionarse como un referente en soluciones de almacenamiento flexibles y seguras.

Con su llegada a Vallecas, Globalbox refuerza su presencia en el sur de la capital y da respuesta a una demanda creciente de espacio de almacenaje en entornos urbanos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer