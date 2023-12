Cómo prestar dinero a un familiar: todo lo que debes saber sobre préstamos entre familiares

Los préstamos entre familiares son una fórmula financiera mucho más común de lo que pudiese parecer, sobre todo, en épocas de crisis o inestabilidad económica. Aun así, está claro que, quién más o quién menos, todo el mundo ha podido recurrir a algún familiar o amigo cercano para pedir una ayuda, para comprar un coche, para dar la entrada de una hipoteca, emprender un negocio o pagar una deuda crediticia.

No obstante, y a pesar de que sea una práctica común, lo cierto es que los préstamos entre familiares cuentan con su propia regulación, que necesario conocer para no caer en posibles errores de cara a Hacienda. Por este motivo, en este artículo exploraremos qué alternativas existen para tramitar legalmente este tipo de préstamos, cómo tributarlos, cómo redactar un contrato de préstamo o qué consecuencias acarrearía no documentar el préstamo en la Agencia Tributaria.

Qué son los préstamos entre particulares o familiares

Los préstamos entre familiares son una fórmula financiera totalmente apta en la legalidad española. A pesar de que se pueden dar entre familiares y amigos, este tipo de préstamos se consideran entre particulares, es decir, entre dos personas físicas, sin que intervenga ninguna empresa o entidad bancaria. Este préstamo, de hacerse de manera legal y documentada, se debe devolver siempre dentro del período de tiempo acordado y puede o no incluir intereses.

Cómo prestar dinero entre particulares

A pesar de que prestar dinero entre familiares y amigos suele basarse en una relación de confianza, lo más recomendable es dejar por escrito cuáles son los términos en los que se va a llevar a cabo el préstamo. Es importante, para salvaguardar los derechos de ambas partes, que se elabore un contrato que incluya los datos personales del prestamista y el prestatario, cuánta cantidad de dinero se ha prestado, qué plazo se establece para el reembolso y qué porcentaje de intereses se pagará, en caso de que los haya.

Contrato de préstamo entre particulares

Elaborar un contrato para formalizar el préstamo entre familiares es un paso fundamental para proteger el patrimonio y evitar futuros problemas, tanto fiscales como legales. Para facilitar este trámite, te recomendamos que entres en el portal de Money24, donde puedes acceder al modelo de contrato de préstamo entre familiares para descargarlo directamente en PDF o WORD. Así, solo quedará que las partes rellenen sus datos y firmen para dar su consentimiento para realizar este tipo de operación financiera.

Intereses en réstamos entre particulares ¿cómo funcionan?

Aunque no es lo más habitual, lo cierto es que sí es posible que se den casos de préstamos entre familiares que establezcan el pago de algún tipo de interés. Normalmente, estos intereses, que deben estar reflejados en el contrato, suelen ser simbólicos y, por supuesto, mucho más reducidos que si se opta por un crédito con una entidad bancaria. Además, lo más común es que los préstamos entre familiares estén exentos del pago de intereses, por lo que, hoy en día, con la incesante subida de los tipos de interés, optar por un préstamo entre particulares sin intereses es una opción a tener en cuenta.

¿Cuánto se paga a hacienda por un préstamo entre familiares?

Cuando se realiza un préstamo entre familiares en España, es un malentendido común pensar que se debe pagar una cantidad específica a Hacienda por el acto del préstamo en sí. En realidad, no se paga ninguna cantidad directamente a Hacienda por realizar un préstamo entre familiares, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

El aspecto crucial aquí es la declaración del préstamo para demostrar que se trata de un préstamo genuino y no de una donación, lo cual tendría implicaciones fiscales. Para ello, se debe presentar el Modelo 600 de la Agencia Tributaria. Este modelo es una declaración del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), pero en el caso de los préstamos entre particulares, está exento de tributación.

Sin embargo, es importante realizar este trámite porque:

1. Diferencia entre Préstamo y Donación: Ayuda a demostrar que el dinero transferido es un préstamo y no una donación. Las donaciones sí están sujetas a impuestos y pueden implicar un costo significativo dependiendo de la cantidad y de la comunidad autónoma.

2. Evita Posibles Sanciones: Aunque no se paga un impuesto, la no presentación del Modelo 600 puede llevar a sanciones por parte de la Agencia Tributaria, ya que se consideraría que se está ocultando una transacción.

El Modelo 600 debe ser presentado dentro de los 30 días hábiles siguientes a la formalización del préstamo. Este proceso se puede realizar de manera telemática o presencial en algunas comunidades autónomas.

Consecuencias de no documentar un préstamo

Finalmente, también hay que conocer las consecuencias que acarrea no documentar estos préstamos entre familiares a Hacienda, que pueden ir desde implicaciones fiscales a problemas legales. En estos casos, el préstamo podría ser considerado como una donación, una práctica que conllevaría otras responsabilidades fiscales adicionales para ambas partes. Además, en caso de que se produzcan disputas sobre el propio préstamo, la falta de documentación oficial dificultará enormemente cualquier posible resolución legal.