El auge del self storage en Madrid y el papel de Globalbox en su consolidación

La demanda de soluciones de almacenamiento en la Comunidad de Madrid ha crecido de forma notable en los últimos años. Globalbox se ha posicionado como uno de los principales operadores del sector con una red de diez centros y más de 12.000 trasteros en activo, aportando una respuesta flexible, segura y adaptada al entorno urbano madrileño.

Globalbox, un referente en el sector con más de 12.000 trasteros

El mercado del self storage en Madrid vive un momento de clara expansión. La escasez de espacio en las viviendas, el crecimiento del teletrabajo y la necesidad de soluciones flexibles han hecho que cada vez más particulares y pequeños negocios recurran al alquiler de trasteros como alternativa funcional y segura.

Globalbox ha acompañado este cambio con un modelo de expansión progresiva en la Comunidad de Madrid. Actualmente, la compañía supera los 40.000 metros cuadrados de superficie alquilable y cuenta con una red de diez centros operativos, con más de 12.000 trasteros disponibles.

Las instalaciones de la compañía se caracterizan por combinar tecnología, seguridad y comodidad. Cerraduras electrónicas inteligentes, control de acceso desde app móvil y servicio operativo 24 horas son algunos de los estándares que permiten a los usuarios gestionar su espacio con total autonomía.

La presencia de Globalbox en distintos puntos de la región ha contribuido a integrar el self storage en la vida cotidiana de miles de madrileños, tanto en el ámbito doméstico como en el profesional. Una propuesta que, más allá del almacenaje, responde a nuevas formas de habitar y trabajar en entornos urbanos.